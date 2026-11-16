力晶小股東盼重新上市櫃 無意爭奪公司經營權

長期持有力積電（6770）母公司力晶股票的小股東持續關注重新上市櫃後合理價值及股票流動性議題。股東自救會指出，從2018年股東提名參與董監改選、呼籲恢復公開市場交易機制至今，核心訴求始終是希望公司價值獲得合理評價，讓全體股東共享經營成果；股東提出建言並非與公司對立，而是希望成為推動企業重新上市櫃的重要力量，並沒有要爭奪經營權。

股東自救會指出，力晶自2012年終止櫃檯買賣後，2014年面對投資人詢問是否重新上市，創辦人曾公開表示，必須先達成兩項條件，包括每股淨值回升至10元以上，及償還對銀行的全部負債。股東指出，公司後續已連續獲利6年，相關事業也陸續發展，然而，當初提出的重新上市條件及原股東股票恢復公開市場交易的問題，至今仍未獲得根本解決。

早在2018年，股東便透過提名參與董監改選，積極提出重新上市櫃的建議，希望恢復股票正常交易機制，使企業經營成果能透過公開市場獲得合理評價，也讓長期支持公司的股東有機會共享企業成長成果，這項訴求延續至今，並未改變。如今公司甚至願意以每股 42 元實施庫藏股計畫。這不禁令人質疑，如今公司願意以 42 元買回股份，是否更應正視股東長期以來對股票流動性及合理價值的訴求？

自救會表示，股東十多年來質疑的只有一點，既然公司經營成果已經改善，相關事業也成功上市，為何原力晶股東持有的股票，至今仍未恢復公開市場交易？力晶下櫃至今，已歷經多年轉型也穩定獲利。對長期持有股份的股東而言，期待股票重新上市、恢復合理流動性，爭取的始終是公司價值與全體股東權益，絕非過分要求。

從 2018 年要求重新上市，到今日積極尋求合理市場價格，股東的立場始終如一，就是希望提升公司價值、保障全體股東權益。11月十天不到就被按鈴申告兩次的股東代表林緯程表示，自救會多年來積極推動的，就是希望公司能夠重新上市櫃，如今公司也朝相同方向努力，證明自救會過去的堅持並沒有錯。

自救會強調，股東應該是推動公司重新上市櫃的重要力量，而不是公司的敵人；自救會的成立不應被視為經營權爭奪的對立面。力晶股東十多年來始終以提升公司價值、保障全體股東權益為出發點。

自救會認為，公司經營階層應正視股東多年來的努力，避免製造不必要的對立，讓股東與公司共同為重新上市櫃努力。力晶不是私有化公司，不應容不下股東建言。既然彼此追求的目標相同，又為何股東換來的是一波又一波的司法攻防？