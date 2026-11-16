快訊

輝達員工涉走私AI晶片！曾求助我官員 張惇涵：應好好守護台灣至寶

獨居老婦人「睡」臥室地板死亡？ 檢警懷疑由偷轉盜殺人 嫌犯落網收押

程建人眼中的總統 馬蔡像溫室花朵 李是梟雄 扁最可惜

聽新聞
0:00 / 0:00

力晶小股東盼重新上市櫃 無意爭奪公司經營權

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

長期持有力積電（6770）母公司力晶股票的小股東持續關注重新上市櫃後合理價值及股票流動性議題。股東自救會指出，從2018年股東提名參與董監改選、呼籲恢復公開市場交易機制至今，核心訴求始終是希望公司價值獲得合理評價，讓全體股東共享經營成果；股東提出建言並非與公司對立，而是希望成為推動企業重新上市櫃的重要力量，並沒有要爭奪經營權

股東自救會指出，力晶自2012年終止櫃檯買賣後，2014年面對投資人詢問是否重新上市，創辦人曾公開表示，必須先達成兩項條件，包括每股淨值回升至10元以上，及償還對銀行的全部負債。股東指出，公司後續已連續獲利6年，相關事業也陸續發展，然而，當初提出的重新上市條件及原股東股票恢復公開市場交易的問題，至今仍未獲得根本解決。

早在2018年，股東便透過提名參與董監改選，積極提出重新上市櫃的建議，希望恢復股票正常交易機制，使企業經營成果能透過公開市場獲得合理評價，也讓長期支持公司的股東有機會共享企業成長成果，這項訴求延續至今，並未改變。如今公司甚至願意以每股 42 元實施庫藏股計畫。這不禁令人質疑，如今公司願意以 42 元買回股份，是否更應正視股東長期以來對股票流動性及合理價值的訴求？

自救會表示，股東十多年來質疑的只有一點，既然公司經營成果已經改善，相關事業也成功上市，為何原力晶股東持有的股票，至今仍未恢復公開市場交易？力晶下櫃至今，已歷經多年轉型也穩定獲利。對長期持有股份的股東而言，期待股票重新上市、恢復合理流動性，爭取的始終是公司價值與全體股東權益，絕非過分要求。

從 2018 年要求重新上市，到今日積極尋求合理市場價格，股東的立場始終如一，就是希望提升公司價值、保障全體股東權益。11月十天不到就被按鈴申告兩次的股東代表林緯程表示，自救會多年來積極推動的，就是希望公司能夠重新上市櫃，如今公司也朝相同方向努力，證明自救會過去的堅持並沒有錯。

自救會強調，股東應該是推動公司重新上市櫃的重要力量，而不是公司的敵人；自救會的成立不應被視為經營權爭奪的對立面。力晶股東十多年來始終以提升公司價值、保障全體股東權益為出發點。

自救會認為，公司經營階層應正視股東多年來的努力，避免製造不必要的對立，讓股東與公司共同為重新上市櫃努力。力晶不是私有化公司，不應容不下股東建言。既然彼此追求的目標相同，又為何股東換來的是一波又一波的司法攻防？

力晶 股東 經營權

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

台揚12月21日下市！股價連3跌停、股東反增36人…揭「有人接刀」風險

股東集體怒告英特爾！稱隱瞞PC銷售疲軟涉欺騙 害股價單日重挫近29%

股東控隱瞞PC銷售疲弱 英特爾遭集體訴訟

輝達遭股東提出集體訴訟 沒保關鍵險恐自扛官司費

相關新聞

輝達 GB300 需求熱 零壹、無敵受惠

GB300產品周期延長，持續成為當前伺服器市場主力，目前台灣AI基礎建設需求仍持續，切入伺服器經銷代理的零壹、無敵、大綜等相關廠商業績可望一路旺到明年，明、後年再迎Vera Rubin新商機。

台積電中科廠區布建先進封裝產能 萬潤、倍利科同步吃補

台積電要在購自友達的兩座中科廠區大舉布建先進封裝產能，帶旺精材、友達之餘，也帶動龐大設備商機，半導體設備廠萬潤、倍利科布局製程自動化及檢測量測領域，可望搶搭台積電新一波擴產列車，推升機台出貨，業績大進補。

名師指路 國安基金青睞股 上漲機率高

國安基金日前宣布第十次進場護盤，台股上周漲幅10.01%，次於2020年3月因新冠疫情進場後五天漲幅12.15%，進場後五天的上漲機率提升到90%，投資人好奇到底哪些股票還會漲？投資名師們建議，這波反彈可參考今年7月的反彈強勢股，聚焦在台積電（2330）、聯發科、台達電、大立光、欣興、台光電、聯亞、創意、日月光投控及智邦等股。

NRE設計服務、高殖利率股 搶鏡

輝達創辦人黃仁勳裸退，留下台灣供應鏈面對未來滿滿的不確定性。從輝達董事會選定現任財務主管暫代職務可看出，公司期望先穩住AI融資永動機制、預防斷鏈風暴；新的CEO尚待遴選。

騏億鑫上櫃承銷價249.65元 需求能見度達2030年

半導體廠務工程整合服務商騏億鑫（7848）今（16）日以承銷價249.65元掛牌上櫃。受惠於主要晶圓代工廠客戶海內外大擴產，需求能見度達2030年，截至9月底在手訂單金額達44.76億元，創新高，交期排到2028年初。

統新明年獲利挑戰新高

光通訊濾波片供應商統新（6426）第3季財報繳出單季歷史次高的成績單，本季持續受惠於光通訊訂單湧入，將啟動擴產計畫。法人看好，隨著新產能陸續加入營運，統新明年獲利有機會改寫歷史新高。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。