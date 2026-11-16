台積電中科廠區布建先進封裝產能 萬潤、倍利科同步吃補

台積電（2330）要在購自友達（2409）的兩座中科廠區大舉布建先進封裝產能，帶旺精材、友達之餘，也帶動龐大設備商機，半導體設備廠萬潤（6187）、倍利科（7822）布局製程自動化及檢測量測領域，可望搶搭台積電新一波擴產列車，推升機台出貨，業績大進補。

法人指出，萬潤產品涵蓋精密點膠、貼合、光學檢測及自動化設備，具備參與先進封裝擴產的技術基礎，在AI與高效能運算晶片需求推進趨勢下，封裝製程對精度、效率與穩定性的要求更高。客戶擴產除了增加機台數量，也帶動設備升級需求，有利萬潤拓展產品應用、爭取更多設備導入機會。

從出貨動能來看，業界說明，既有客戶增購與新產線建置是擴大業務兩大方向，將製程設備與自動化搬運需求串接，更能提高參與客戶產線的程度。精材中科投資案為先進封裝設備需求添中長期支撐，未來續擴充也能挹注交機量。

倍利科主攻半導體檢測與量測設備，核心技術結合光機電系統及AI智慧影像分析，應用涵蓋晶圓製造與先進封裝，業界分析，面對晶圓翹曲、微米級瑕疵等良率挑戰，檢測設備扮演製程品質把關角色，產能擴張為相關機台創造新增需求。

倍利科先前對營運展望維持樂觀，訂單能見度已直達2027年上半年，受惠於AI與HPC帶動的先進封裝擴產潮，看好明年上半年營運表現優於2026年同期，法人估全年營收與獲利有望創高。