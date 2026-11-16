輝達 GB300 需求熱 零壹、無敵受惠

GB300產品周期延長，持續成為當前伺服器市場主力，目前台灣AI基礎建設需求仍持續，切入伺服器經銷代理的零壹（3029）、無敵（8201）、大綜（3147）等相關廠商業績可望一路旺到明年，明、後年再迎Vera Rubin新商機。

因Vera Rubin機櫃放量出貨時間遞延，GB300依舊維持強勁格局。目前AI發展趨勢不變，且各產業開始大量導入AI，建置自有主權AI。半導體產業除了生產晶片，也建置AI基礎建設，成為台灣當前最積極打造AI基礎建設的產業，台積電（2330）、聯發科（2454）等半導體大廠持續在台灣各地打造AI資料中心，相關AI伺服器經銷商都受惠這波商機。

法人指出，零壹科技、大綜、無敵等相關伺服器經銷代理及資訊服務商都打入入這波GB300供應鏈，拿下國內大廠訂單並隨交貨逐步認列業績，今年營運看好。

零壹科技與輝達合作關係久，代理產品線時間已超過十年。這波AI商機崛起，零壹成功以代理AI伺服器及軟體打入台灣AI基礎建設供應鏈，零壹同時在資安防護產品線布局，後續有機會拿下AI資安商機。