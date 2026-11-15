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市場氣氛轉弱 外資調降廣達、鴻海及緯創等AI伺服器概念股目標價

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導
市場氣氛轉弱，外資調降廣達、鴻海及緯創等AI伺服器概念股目標價。圖為鴻海。路透
市場氣氛轉弱，外資調降廣達、鴻海及緯創等AI伺服器概念股目標價。圖為鴻海。路透

美國期中選舉之後，市場對於AI需求前景產生疑慮。外資法人雖然對於鴻海（2317）、廣達（2382）、緯創（3231）等伺服器概念股維持「優於大盤」或「買進」評等，但部分已調降目標價

以鴻海來說，大和資本證券看好AI伺服器平均售價可望上揚，因而將鴻海 2026-2028年的預估每股稅後純益（EPS）上調10-12%，並重申「買進」評等。但考量整體投資情緒轉弱，大和將鴻海目標本益比從16倍降到13 倍，目標價從337元微幅下調至320 元。

不過，高盛及花旗對於鴻海仍維持400元的目標價， 摩根士丹利證券（大摩）也重申310元的目標價。高盛看好鴻海業務擴張，由競爭激烈的消費電子市場，進一步拓展至 AI 伺服器及電動車委外製造領域，給予17.9倍的本益比。

至於廣達，第3季毛利率低於法人預期。花旗認為，即使市場已充分預期 AI 伺服器會稀釋第3季的毛利率，但廣達營業利益率的韌性不如預期。花旗將廣達2027年預估獲利調降6%，將2028年獲利降低5%，目標價也從500元降到450元。大和對於廣達仍維持「買進」評等，但同樣因為投資情緒轉弱，將廣達目標價從480元下調至400 元。

不過，大摩對廣達仍維持目標價385元及「優於大盤」評等。代理AI盛行，帶動廣達傳統伺服器出貨高於預期，但筆電出貨量減少及記憶體成本上揚影響獲利。以廣達2027年的預估獲利來推算，大摩維持廣達11.8倍的本益比，且預估現金股利殖利率可達5.1%。

至於緯創，外資法人看法更為紛歧。美銀及高盛都調降目標價，分別降到250元、291元，但大和將目標價調高到300元。

緯創 廣達 鴻海 伺服器 概念股 目標價

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