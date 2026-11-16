通路與零組件商利機（3444）截至去年業績已連兩年增長，法人預期，該公司本季營收、獲利有機會比第3季更上一層樓，2026年全年營收持續增長，並有望改寫年度歷史新高紀錄，明年營收、獲利皆有望維持雙位數百分比的成長動能，推升營運再攀高峰。

利機10月業績刷新近14年單月營收高點，從產品別來看，封測、載板及散熱三大主力產品線同步成長，第3季業績也是近14年單季高點。前十月合併營收為11.94億元，年增15%；前三季每股純益1.86元。

利機封測相關產品中的銲針、封裝用零組件，受惠於客戶稼動率提升帶動出貨，導線架訂單已滿載到明年第1季，預估第4季進入傳統旺季，封測相關業務穩定成長的態勢不變。

利機載板相關產品延續下半年以來成長態勢，受惠記憶體市場熱銷供不應求，漲價效應持續發酵，在既有訂單陸續轉化為實質營收下，業務成長動能有望一路延續到年底。

展望第4季及明年營運，利機維持正向樂觀看法。公司表示，第4季步入傳統旺季，封測產品出貨穩健、導線架訂單滿載，加上記憶體市場熱銷，帶動載板與SSD相關需求暢旺，預計SSD業務將有雙位數百分比成長。明年展望，利機指出，延續今年下半年強勁成長態勢，在記憶體高毛利產品占比提升、漲價效應發酵，以及明鈞源併入，帶動散熱產銷整合的效益下，該公司中長期成長基礎更穩固。