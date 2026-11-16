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亞洲不銹鋼亂流 台鏈承壓 燁聯、唐榮等面臨挑戰

經濟日報／ 記者林政鋒/高雄報導

亞洲不銹鋼貿易戰升溫，台廠陷內外夾擊。日本對台課徵反傾銷稅，越南接續啟動調查，加上低價進口鋼品搶市，燁聯（9957）、唐榮、華新麗華等業者的不銹鋼產品，內外銷面臨雙重壓力。

日本政府近期決定，對台灣及中國大陸特定鎳系冷軋不銹鋼課徵反傾銷稅，實施至2031年10月30日。其中，台灣業者適用稅率介於3.6%至20.1%，中國大陸為27.7%至42.1%；燁聯、唐榮及部分配合調查廠商適用3.6%，華新麗華及其他業者則為20.1%。

部分台廠稅率雖低於中國大陸競爭對手，新增稅負仍將壓縮報價空間，增加接單難度。部分上櫃不銹鋼廠透露，調查期間日本客戶下單已趨保守，訂單量減少約兩成，後續將透過產品差異化及提升服務，鞏固客戶與訂單。

日本反傾銷稅落地，越南市場又添變數。越南針對來自台灣、中國大陸及印尼、厚度不超過3.5毫米的特定冷軋不銹鋼板、捲及帶材，啟動反傾銷調查，進一步拉高台廠拓展亞洲市場的不確定性。

越南當地申請業者主張，台灣產品傾銷差率達51%，中國大陸為76.6%、印尼為75.5%。上述數字為申請方主張，尚非主管機關最終認定或實際課徵稅率，但已使相關業者面臨應訴及客戶觀望壓力。

外銷接連遭遇貿易障礙，國內市場也承受低價進口壓力。經濟部10月12日已初步認定，越南特定冷軋不銹鋼進口有合理跡象顯示對國內產業造成實質損害。

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