三陽擴版圖 衝海外業務

三陽（2206）積極搶攻海外市場，三陽董事長吳清源之子、二輪生產本部協理吳奕成表示，米蘭國際車展後，多款車獲客戶肯定，可望挹注2027年營收成長。三陽將以都會通勤、運動及跨界冒險三路產品，爭取不同客群，推動海外業務擴張。

相較過去以台灣市場熱銷車款建立規模，吳奕成表示，三陽此次產品布局更強調各地市場需求，從歐洲主流的大輪徑速克達，到年輕族群偏好的運動車型，以及兼顧通勤與旅行的跨界車款，擴大產品覆蓋範圍。後續成長關鍵，在於將展場獲得的客戶回響，轉化為新車上市後的銷售動能。

其中，全新大輪徑旗艦車款HD，是三陽深耕歐洲市場的重要產品。歐洲都會通勤對大輪徑速克達需求明確，HD以此為開發核心，結合都會外型與日常使用機能，直接切入當地主流級距，爭取通勤及換購客群。

新世代水冷運動速克達JET X則鎖定年輕化、高階運動市場，透過戰鬥機設計概念與操控訴求，強化產品辨識度；跨界冒險車款ADXTG升級動力系統、懸吊結構及智慧配備，兼顧日常代步、長途旅行與不同路況需求，擴大休閒騎乘商機。

吳奕成指出，全球二輪市場消費結構正在改變，機車已從單純代步工具，延伸為個人風格與騎乘體驗的展現，單靠排氣量或價格競爭，已難滿足新世代需求。三陽將以引擎科技、輕量化車體與智慧電控整合，提升操控表現，並持續開發高附加價值產品，強化海外競爭力。

三陽目前全球機車銷量達75萬輛規模，在多個國家取得市占率第一，並在義大利、德國、法國、西班牙、荷蘭等歐洲主要市場維持雙位數市占率。既有通路與市場基礎，有助新產品導入，也讓三陽能透過不同車型，進一步擴大當地客群。

此次展出的旗艦概念車MAXSYM TURBO，則肩負拉升品牌技術形象的任務。該車整合渦輪增壓系統與中冷器，展現三陽在大型速克達動力技術上的研發成果。目前仍屬概念車，後續商品化進度將是觀察重點；明年營運動能，則需看各款新車實際上市及銷售表現。

國內市場方面，三陽前三季銷售25萬1,110輛，市占率44.5%，高於光陽25.3%與山葉18.8%的合計，持續穩居龍頭。