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三聯今年獲利篤定創高

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

三聯（5493）受惠半導體特用化學品需求暢旺，以及自動化監測業務穩健成長，前三季獲利2.19億元，年增45.5%，每股純益5元，賺贏2025年全年，確立今年營運將再創新高。

三聯是國內大地監測與電子化學材料廠，隨著獲利結構優化，前三季毛利率13.03%，年增0.6個百分點。

面對AI浪潮帶來的機會與挑戰，三聯採取「以硬帶軟」策略，強化硬體研發對應AI時代不同應用。已與數家半導體廠及供應鏈廠商合作，針對3奈米以下廠房開發傾斜、震動等監測新設備。

為加速國際化步伐，三聯已於7月完成取得義大利震動監測設備商Sara Electronic Instruments S.r.l.（SARA）100%股權的併購案。

三聯表示，SARA在歐洲震動監測領域深耕已久，這項戰略性併購將為集團帶來三大核心效益，首先是取得核心技術：完整納入SARA的精密震動監測與感測核心技術，與三聯自有的強震儀、微振動感測產品線產生技術綜效。

其次是建立歐洲核心據點。於義大利建立歐洲在地的研發、製造與銷售據點，結合現有瑞士分公司研發能量；第三是加速全球市場滲透。

義大利 化學

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