櫃買中心新編 半導體精選30指數上線

櫃買中心新編「櫃買半導體生態圈精選30指數」（指數代號：IX0243），今（16）日起正式發布，自12月7日起計算及傳輸盤中即時指數。

台灣憑藉完整的半導體供應鏈、先進的技術及豐沛的研發能量，造就實力堅強的企業聚落，已成為全球AI與半導體產業發展的重要引擎。目前半導體類股市值在整體櫃買市場占比逾45%以上，與資本市場的動向息息相關，更是投資人關注投資焦點。本次櫃買中心以「櫃買富櫃200指數」成分股中的半導體產業公司股票為採樣範圍，從中挑選符合特定財務表現指標且流通市值前30大者編製「櫃買半導體生態圈精選30指數」，做為投資人觀察上櫃市場半導體族群績效的最佳代表指數。

該指數最新一次季審核後之前十大成分股名單，包括信驊（5274）、旺矽、群聯、環球晶、力旺、世界、穩懋、頎邦、中美晶及威剛等個股，囊括半導體產業上、中、下游具代表性公司，其中多家公司更為AI產業相關個股。透過結合財務狀況、營運績效、流動性及流通市值等篩選重點，並搭配與「富櫃200指數」同步按季審核成分股。

櫃買中心利用歷史資料進行指數回溯測試，「櫃買半導體生態圈精選30指數」自2020年12月31日至今年8月31日止，指數總報酬達195%，優於同期間櫃買指數。未來投資人可善加利用「櫃買半導體生態圈精選30指數」，聚焦上櫃半導體產業亮點，掌握市場趨勢脈動。