櫃買中心與凱基證券合作 科技鏈十家優質公司香港法說火熱

櫃買中心（Taipei Exchange）近日與凱基證券合作於香港舉辦海外法人說明會，邀請包括聯亞（3081）、穩懋、弘塑、宜鼎、聖暉*、萬潤、台燿、精測、均華及志聖等十家優質公司參與，吸引約150人次的外資機構投資人參加，進行逾50場次的會議，向國際機構法人展現台灣科技核心供應鏈的關鍵地位與成長動能。

櫃買中心表示，本次海外法人說明會所邀請的十家優質具代表性公司，橫跨光通訊、半導體、電子零組件、記憶體及半導體製程與設備等領域，且均扮演舉足輕重的指標角色。近期國際股市雖逢修正，但在AI產業長期發展中，台灣半導體核心供應鏈在國際市場的戰略地位顯著，吸引了國際資產管理公司及避險基金等機構投資人熱烈參與。透過本次活動，外資法人得以深入了解與會公司的業務成長動能及未來發展藍圖，交流成果斐然，有效提升優質企業的國際能見度。

櫃買中心指出，本次的法人說明會不僅安排了台灣企業與外資機構法人面對面會談，為進一步使國際機構投資人更了解櫃買市場，特別安排專題簡報，向與會機構法人介紹櫃買市場的特色與優勢，除分享櫃買市場的發展現況、產業結構及多元化商品外，也介紹櫃買中心扶植企業發展及推動市場國際化的具體成果。

櫃買中心除長期協助上櫃公司強化其競爭力外，也透過舉辦海外法說會的方式積極搭建上櫃企業與國際機構投資人的直接溝通渠道。此舉不僅大幅提高台灣優質產業的國際曝光度，更旨在吸引外資長線資金持續流入櫃買市場，共同推進我國資本市場的國際化進程與交易熱度。