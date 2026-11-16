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騏億鑫上櫃承銷價249.65元 需求能見度達2030年

經濟日報／ 記者李珣瑛／新竹報導

半導體廠務工程整合服務商騏億鑫（7848）今（16）日以承銷價249.65元掛牌上櫃。受惠於主要晶圓代工廠客戶海內外大擴產，需求能見度達2030年，截至9月底在手訂單金額達44.76億元，創新高，交期排到2028年初。

騏億鑫累計今年前三季稅後純益4.36億元，年增77.6%；每股純益13.07元。獲利超越去年全年的3.48億元及每股純益12.11元，創同期新高。

累計今年前十個月合併營收26.56億元，年增79.5%。騏億鑫營收較去年同期累計增加五成以上，主要是今年度各期進行中專案較去年同期增加。

騏億鑫由二次配裝機工程起家，逐步延伸至主系統工程、材料製造銷售及廠務整合服務。受惠客戶加速擴產，騏億鑫至9月底在手訂單金額達44.76億元，較6月底的35.39億元增加約9億元。

在手訂單以地區劃分，台灣市場比重約58.09%，美國比重約41.87%。工程業務比重約72.72%，材料銷售業務比重約26.23%。

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