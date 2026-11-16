NRE設計服務、高殖利率股 搶鏡

輝達創辦人黃仁勳裸退，留下台灣供應鏈面對未來滿滿的不確定性。從輝達董事會選定現任財務主管暫代職務可看出，公司期望先穩住AI融資永動機制、預防斷鏈風暴；新的CEO尚待遴選。

對台灣科技業而言，由於輝達組織扁平，60幾位一線主管只對CEO報告，如今下最後決策者出缺，未來整個產品開發、業務銷售決策，在新CEO正式接手並順利上線運作前，都將充滿變數，最可能與最近的影響是導致2028年新產品上市出現變數或延宕，給予競爭對手可乘之機，這是上周五（13日）台灣NRE設計服務公司股價大漲的主因。

其次，由於下世代產品上市時間若延後，但目前供應吃緊的元件相關供應商卻已加速擴產，以三星為例，明年新開出的DRAM產能到位時間就比原進度快了近一年；OpenAI CEO上周也宣稱供應鏈有重複下單之虞。因此，股價強勢的缺料題材股逢高建議不要追。

展望未來，各研究機構即將發表2027年投資展望，由於成長主力AI產業碰到新變數，但由於2027年的訂單皆已確認，預期變動不大，但過了今年底，明年開紅盤起，研究單位將以2028年的獲利來評價個股時，科技股的獲利前景就可能面臨調整，須留意。

由於台股以科技為主，因此筆者習慣從隔年潛在會發表的新產品、新趨勢觀察長線布局機會。以目前各廠商最新的展望來看，較新且不在研究人預估行列中的產品，建議可留意三項。第一，SPCX明年底可能上市的Cybercap以及Optimus機器人商機；其中，三星今年底量產的德州泰勒廠良率是否達標，是馬斯克未來科技帝國夢能否走得順的主要變數。

第二，AI如何落地？目前看到大廠在邊緣AI裝置方面多有嘗試；例如，三星上周一無視於歐、美各國對AI眼鏡隱私權疑慮，一口氣發表30款AI眼鏡。其次宏達電（2498）推出Vivee，追隨臉書的Charm，跨入類玩具的AI互動裝置市場，也是可留意方向。

第三，任天堂在今年發表新主機，但由於記憶體價格高漲，市場領先的Sony跟微軟Xbox明年是否會對已銷售七年的電玩主機進行更新？尚待觀察，記憶體價格是否回跌是關鍵。以上這些新產品都會用到高精密的半導體元件，是AI暫不看壞下，可為這波科技行情托底的潛在應用。

至於變數方面，建議留意兩個 ，首先是記憶體高漲，各大PC品牌以及EMS廠均表示PC及手機相關需求到明年上半年持續看保守，特別要留意紅色供應鏈開始在以台商為主的筆電代工領域擴張，一旦中國大陸低價競爭成功取得大廠訂單，整個零組件供應鏈恐將隨之轉移，大型品牌廠與EMS廠尚可維持終端產品價格競爭，但原台灣供應鏈訂單恐一去不復返，廠商其實也已展開轉型，故這類傳統科技供應鏈類股建議避開。

其次，大陸對稀土的控制因美中貿易摩擦不見鬆手，目前至少已看到兩家日本關鍵科技材料供應商因得不到稀土供應而結束營業；ASM近期也警告它旗下供應商，因重稀土庫存低，恐怕也有斷鏈風險；連台積電（2330）也已公開徵求供應鏈提供無稀土解決方案，稀土風險也漸漸延燒到台灣最強的供應鏈，值得關注。

從技術面來看，台股在政策介入下，上周仍無法翻越季線與半年線反壓，隨年線日益走平，此一架構與1995年及2000年盤勢反轉前類似。若近期台積電無法重回所有均線之上，投資人對後市仍要謹慎。目前收盤價仍站穩在所有均線之上的，除前述NRE設計公司外，具高殖利率的航空、金融股；以及具籌碼優勢的生技、資安軟體等族群是短線資金流入的主力，短線可淺嚐。

（作者是群益投顧董事長）