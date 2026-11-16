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名師指路 國安基金青睞股 上漲機率高
國安基金日前宣布第十次進場護盤，台股上周漲幅10.01%，次於2020年3月因新冠疫情進場後五天漲幅12.15%，進場後五天的上漲機率提升到90%，投資人好奇到底哪些股票還會漲？投資名師們建議，這波反彈可參考今年7月的反彈強勢股，聚焦在台積電（2330）、聯發科、台達電、大立光、欣興、台光電、聯亞、創意、日月光投控及智邦等股。
群益投信台股ETF研究團隊統計過去九次國安基金宣告投入護盤之後台股平均漲幅表現，分別為後五日5.11%、後十日3.18%、後20日4.80%、後30日4.85%、後60日7.02%，平均上漲機率約八成。
國泰證期投資顧問部協理郭經緯指出，觀察台股今年7月急殺3,006點後的反彈走勢，8月出現強勁彈升走勢者有：矽光子題材的大立光、聯亞；散熱的奇鋐、健策；ASIC的聯發科與創意等股。這一次國安基金啟動護盤，權值股仍會是市場關注焦點。
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