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統新明年獲利挑戰新高
光通訊濾波片供應商統新（6426）第3季財報繳出單季歷史次高的成績單，本季持續受惠於光通訊訂單湧入，將啟動擴產計畫。法人看好，隨著新產能陸續加入營運，統新明年獲利有機會改寫歷史新高。
統新第3季合併營收2.16億元，季增4％，年增60.5％；毛利率52.1％，季減4.1個百分點，年增9.7個百分點；稅後純益7,935萬元，季減7.2％，年增193.9％，每股純益2.06元。
統新10月合併營收7,874萬元，為單月歷史次高，月增22％，年增65.7％。
展望第4季營運，統新指出，隨著AI資料中心高速光通訊需求持續增溫，客戶訂單動能維持強勁，加上營運管理優化效益逐步顯現，對營運成長前景持樂觀態度。
因應客戶訂單需求及中長期業務成長，統新宣布，資本支出規模將進一步增加，主要用於新增產線及提升生產設備效能。
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