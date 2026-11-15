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動力泰國廠投產 力拚第4季營運回溫

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

電競顯示卡風扇廠動力-KY（6591）近期泰國新廠已開始投產，有望進一步強化車用業務以及對東南亞客戶的在地供應與服務能力，力拚第4季營運回溫。

動力今年第3季受到泛電競市場關鍵零組件供應調整影響，客戶拉貨動能趨緩，加上泰國新廠初期折舊與營運管理費用增加，致使每股虧損0.78元，前三季每股虧損0.05元，較去年同期由盈轉虧。

動力表示，面對泛電競市場需求及供應鏈結構變化，集團持續調整產品開發與資源配置策略，除維持既有泛電競客戶的技術合作及產品升級外，亦積極拓展車用、健身器材及工業控制等多元利基市場。

動力指出，目前公司正逐步提升非泛電競業務的技術附加價值及客戶合作深度，以期相關產品陸續完成驗證並進入出貨階段，進一步擴大多元利基市場的營收貢獻，藉此挹注營運動能。

據悉，動力在非泛電競領域的拓展上，車用語音系統、手機充電等風扇應用都已陸續接到客戶認證及訂單，其他包括工控領域、健身器材等相關應用訂單，接單表現也皆維持穩健成長，有助於下半年非泛電競領域整體訂單出貨表現。

展望第4季，動力認為，儘管泛電競市場仍須觀察GPU及關鍵零組件供應的改善情況，但目前健身器材、車用風扇訂單出貨仍延續良好水準，有助於增添非泛電競業務成長動能，公司未來將透過泰國新廠提升營運韌性，並且拓展更多市場商機。

泰國 東南亞 供應鏈

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