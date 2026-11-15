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萬海前三季EPS為14.61元 法人估全年為19.4元
萬海（2615）受惠於旺季需求、以及亞洲港口塞港、巴拿馬運河限航等因素支撐運價走揚，第3季獲利217.9億元，季增88.9%，每股獲利（EPS）7.77元、前三季稅後獲利409.9億元，年增91.1%，EPS為14.61元。
法人機構表示，展望後市，美國線目前需求依然穩健，後續觀察歐洲線是否有船舶過剩運力轉移至美國線營運、對運價造成下跌壓力，但第4季運價有望高於往年同期，表現淡季不淡；亞洲線方面，第3季因塞港素支撐運價上漲，第4季進入需求旺季，運價有望進一步走高。
考量短期美國線運價有望淡季不淡，明年第1季春節前拉貨需求有望支撐2026年底運價走勢，以及第4季進入亞洲線需求旺季等因素，預估今年全年EPS19.4元。
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