聽新聞
0:00 / 0:00
鈺祥規劃下季股票掛牌上市
先進製程微污染防治（AMC）濾網廠鈺祥（7909），日前獲證券交易所上市審議委員會審議通過初次申請股票上市（IPO）案，尚待證交所董事會核議。鈺祥明年將迎來40周年慶，並規劃2027年第1季股票掛牌上市。
鈺祥董事長暨執行長莊士杰表示，IPO案獲審議會通過，後續將依規定辦理掛牌作業，預計明年首季掛牌。明年適逢鈺祥創立40周年，展望產業前景，隨著全球半導體向2奈米及埃米世代演進，線寬微縮使微污染耐受度大幅降低，進而推升「濾網摩爾定」製程每跨越一個世代，對AMC濾網的規格與需求便呈倍數成長。
他強調，高階濾網雖僅占晶圓廠不到1%營運成本，卻是守護極致良率不可或缺的防衛型關鍵防線。
莊士杰指出，為響應半導體供應鏈淨零碳排趨勢，鈺祥全力推動從一次性到再生型濾網的循環經濟革命。配合客戶排程，再生型濾網將於明年迎來加速導入與全面放量期；受惠2奈米與埃米世代大擴廠，明年啟動的新訂單強勁需求更具備高度延續性，成長動能直通未來多年。透過獨步業界的「潔淨空氣即服務（CaaS）」訂閱制模式，將協助客戶在維持極致潔淨效能的同時，兼顧減碳與總持有成本（TCO）優化；此外，亦積極將防護技術由氣態延伸至液體過濾領域，為產業與股東創造長遠價值。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。