DRAM明年上半年更缺 模組廠惜售因應

記憶體廠第3季財報陸續出爐，南亞科等3家獲利皆再創新高，模組廠獲利表現出現不同調局面，業者認為記憶體市況將趨於分歧，明年上半年DRAM供給恐將更缺，部分廠商採取惜售策略因應，NAND Flash後市相對緩和。

受惠記憶體市場持續供不應求，產品價格進一步高漲，南亞科、華邦電和旺宏第3季毛利率和獲利同創歷史新高。南亞科第3季毛利率達到85.7%，每股純益新台幣25.4元，累計前3季每股純益49.28元。

華邦電第3季毛利率70.57%，每股純益7.58元，累計前3季每股純益15.32元。旺宏第3季毛利率70.49%，每股純益5.52元，累計前3季每股純益10.34元。

記憶體模組廠威剛第3季每股純益38.69元，前3季賺進超過10個股本，每股純益達101.47元。記憶體控制晶片廠群聯第3季每股純益138元，累計前3季每股純益325.49元。

隨著記憶體價格漲幅已大，手機和個人電腦等消費市場需求趨緩，部分模組廠在產品漲價空間有限，原料成本持續上升，低價庫存效益趨緩影響下，第3季毛利率和獲利已面臨下滑壓力。

創見毛利率自第2季的77.03%，滑落至第3季的56.5%，每股純益也自第2季的27.7元，降至16.11元。宇瞻毛利率自第2季的51.25%，滑落至第3季的40.08%，每股純益自第2季的20.93元，降至15.34元。

宇瞻表示，動態隨機存取記憶體（DRAM）廠產能優先分配給人工智慧（AI）應用，在產能排擠影響下，模組廠明年上半年DRAM缺貨情況恐將較今年加劇。因此預留部分貨源，以因應明年銷售需求，但須提列損失，影響第3季獲利表現。

至於儲存型快閃記憶體（NAND Flash）後市，模組廠指出，在應用新增有限情況下，供需相對平緩。隨著庫存持續去化，模組廠低價庫存效益可能進一步減緩，毛利率將逐步回歸健康水準。