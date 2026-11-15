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玉山金17日召開法說會 股利政策受關注
玉山金（2884）、上海商銀（5876）及王道銀（2897）本周將陸續召開第3季法說會，其中玉山金前三季獲利創歷史同期新高，上海商銀及王道銀前十月獲利均已超越去年全年，今年度繳出亮眼成績，法人關注年度股利政策及明年營運動能展望。
玉山金控訂17日召開法說會，該公司9月1日合併三商人壽，依國際財務報導準則第3號（IFRS 3）「企業合併」規定，合併後須以基準日公允價值為基礎衡量相關資產及負債，與三商壽（2867）個體財報原有衡量基礎不同，因此金控合併財報認列三商壽損益為1.4億元與其個體財報19.1億元有所差異，屬合併當期集中反映一次性調整。法人關注後續月份相關影響金控認列合併盈餘及與三商壽個體差距。
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