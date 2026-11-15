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半導體「雙千金」旺矽、漢測法說16日登場 擴產進度、新產品布局受矚
AI晶片測試需求強勁，半導體千金股旺矽（6223）、漢測雙雙在16日舉行法說會，法人看好，全球雲端服務供應商（CSP）持續擴大AI資本支出，加上客製化晶片（ASIC）、高效能運算（HPC）晶片推陳出新，帶動高階探針卡、晶圓測試及熱管理設備需求攀升，兩家公司明年成長展望、擴產進度及新產品布局，將是法人關注焦點。
其中，旺矽受惠AI晶片測試需求暢旺，旗下垂直式探針卡（VPC）、微機電（MEMS）及懸臂式探針卡（CPC）三大產品線全面滿載，與國際客戶合作開發專案能見度已延伸至2028年，法人預期，在產能持續擴充、高階產品出貨比重提升下，明年營運可望延續雙位數成長，成長幅度有機會優於今年。
旺矽第3季營收59.04億元，季增13%、年增73%，稅後純益18.8億元，季增23%、年增114%，每股純益19.18元，營收、獲利同步創高；10月營收22.32億元，再寫單月新猷，法人估第4季營收有望續締新猷，全年每股純益挑戰60元大關。
漢測受惠AI晶片高功耗測試需求攀升，帶動熱管理模組、薄膜式探針卡及客製化設備出貨成長，第3季營收15億元，創單季新高；10月營收5.06億元，年增逾六成，法人看好第4季營收有望再攀高峰。
漢測先前表示，晶圓測試端熱管理模組為下半年至明年重要成長引擎，相關業務明年營收有望倍增，並積極布局CoWoS先進封裝及矽光子測試，擬定2027年進一步拓展設備代工與設計製造業務。
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