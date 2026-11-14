技嘉超猛！Q3、前三季獲利雙雙創高 「與輝達緊密合作不變」

技嘉（2376）昨（13）日舉行法說會，公布第3季稅後純益85.7億元，創單季新高，共同總經理李宜泰表示，訂單能見度持續提高，客戶需求非常強勁，2027年可望再戰新高。輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳雖辭去所有職位，但技嘉與輝達的緊密合作不會改變。

技嘉公布第3季財報，單季稅後純益85.7億元，季增29.7%，年增180.5%；每股純益12.8元。今年前三季稅後純益204.46億元，創同期新高，年增121.7%，每股純益30.52元。

技嘉發言人劉文忠說，今年前三季伺服器業務營收突破3,100億元，年增率超過100%，創新高。技嘉今年前三季的產品組合當中，AI伺服器占整體營收比重已經高達78%，成為驅動營運高速成長的核心引擎。

技嘉持續擴充全球產能，2026年資本支出28億至30億元，2027年成長到40億元。在台灣持續強化高階產品、工程及系統整合能力，美國隨在地化生產逐步成熟，提升北美市場供應彈性與交付效率，馬來西亞及其他海外基地則依據客戶需求與實際訂單逐步建立生產能力。

李宜泰說，對2027年的成長有信心，除了來自大語言模型訓練需求之外，還有推論與AI代理等需求持續推動成長，客戶已經更早規劃進度與產能配置。針對2027年成長來源，技嘉看好主要既有客戶採購的需求增加，新客戶持續導入，既有客戶將採用更多元的產品與整合服務。未來客戶結構更加多元，除了大型雲端服務供應商（CSP）外，新興雲端業者（Neocloud）及企業AI應用的需求將逐步擴大。

法說會中投資人關切技嘉過去與輝達及黃仁勳維持密切合作，新管理團隊上任，如何確保既有合作深度與新產品開發參與。李宜泰表示，雙方合作不僅止於管理層，「在執行面，甚至從產品到行銷上，都有深度的合作」。

強調「不會因為一個改變，改變所有整體的策略」，會持續輝達合作，應該不會有改變。

針對電競顯示卡與PC市場展望，技嘉說，內容創作者與開發者對運算效能、圖形處理及使用體驗要求較高；新遊戲、新應用、新技術及AI代理應用，可能帶動高階使用者換機。對未來一兩年的電競顯示卡及整體系統需求偏向樂觀，新一代的CPU、GPU預計明年推出，有望帶動高階產品換機，需求將朝向高階產品發展。