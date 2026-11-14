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勤凱樂觀被動元件商機
電子材料廠勤凱（4760）昨（13）日舉行法說會。公司看旺被動元件客戶擴產商機，主要客戶明年規劃擴充產能三至四成，帶動導電漿料需求增加，若客戶擴產順利推進，明年營收成長二至三成可期；積極布局半導體封裝、散熱及高頻高速傳輸材料，拓展被動元件以外的成長來源。
勤凱今年銅膏出貨量較去年成長約五成，因應客戶需求，工廠10月起全天24小時生產，每月產量約35至40噸，另已在高雄大發工業區購地，正規劃建廠擴產，支應後續業務發展。
展望明年，勤凱依據客戶提供的需求顯示，第1季起逐步增加拉貨，主要MLCC客戶新增產能則預計第2季陸續開出，加上部分客戶調價效益，將挹注營運成長，看好今年第4季表現優於第3季，對明年持正向態度。
勤凱當前銀膏、銅膏營收占比約七成、三成，以出貨數量計算，銅膏占比約85%，估計明年銀膏及銅膏業務同步成長，銅膏營收占比有機會進一步提高。
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