聽新聞
0:00 / 0:00

勤凱樂觀被動元件商機

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

電子材料廠勤凱（4760）昨（13）日舉行法說會。公司看旺被動元件客戶擴產商機，主要客戶明年規劃擴充產能三至四成，帶動導電漿料需求增加，若客戶擴產順利推進，明年營收成長二至三成可期；積極布局半導體封裝、散熱及高頻高速傳輸材料，拓展被動元件以外的成長來源。

勤凱今年銅膏出貨量較去年成長約五成，因應客戶需求，工廠10月起全天24小時生產，每月產量約35至40噸，另已在高雄大發工業區購地，正規劃建廠擴產，支應後續業務發展。

展望明年，勤凱依據客戶提供的需求顯示，第1季起逐步增加拉貨，主要MLCC客戶新增產能則預計第2季陸續開出，加上部分客戶調價效益，將挹注營運成長，看好今年第4季表現優於第3季，對明年持正向態度。

勤凱當前銀膏、銅膏營收占比約七成、三成，以出貨數量計算，銅膏占比約85%，估計明年銀膏及銅膏業務同步成長，銅膏營收占比有機會進一步提高。

被動元件 半導體 材料

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

矽力法說會／明年營收成長看三成 AIDC、車用雙引擎各拚增五成

和碩伺服器業務將爆發 今年前三季每股賺3.74元

長榮海運揚帆啟航 上季大賺逾兩個股本

鴻海釋強勁成長訊號！四大部門展望全上調 董座劉揚偉看好明年營運

相關新聞

技嘉超猛！Q3、前三季獲利雙雙創高 「與輝達緊密合作不變」

技嘉昨（13）日舉行法說會，公布第3季稅後純益85.7億元，創單季新高，共同總經理李宜泰表示，訂單能見度持續提高，客戶需求非常強勁，2027年可望再戰新高。輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳雖辭去所有職位，但技嘉與輝達的緊密合作不會改變。

雙軌轉型奏效 群創前三季淨利大增逾50倍

面板大廠群創（3481）昨（13）日公布第3季財報。歸屬母公司業主淨利76.91億元，季增69.7%、年增逾113倍，每股純益0.96元，創近七季新高、連五季獲利；累計前三季歸屬母公司業主淨利138.52億元，年增逾50倍，每股純益1.73元。

倚強科前三季EPS 4.89元 本季有望不淡

倚強科（3219）今年第3季每股純益2.21元，累計前三季毛利率衝上69.06%，每股純益4.89元。法人看好倚強科第4季可望淡季不淡，來自AI伺服器測試方案貢獻營收可望從去年6%，提升到今年30%。

州巧前三季每股淨損0.73元 網家每股淨損1.44元

機構件大廠州巧（3543）昨（13）日召開董事會，通過今年前三季稅後淨損8,255萬元，每股淨損0.73元。同時通過三度買回庫藏股，下周一起以兩個月時間買回股票1,000張，平均買回價格33元至75元。買回股份將轉讓員工。

新代加速海外布局 印度重點拓展2028市占率拚30%

智慧製造解決方案大廠新代（7750）昨（13）日舉行法說會，強調集團持續加速海外市場布局，其中印度將是重點拓展市場，目前市占率約5%，預估2028年可達到30%，而隨著馬來西亞新廠及蘇州二廠啟動搬遷，預計整體產能可提升至現有規模的2.6倍。

耕興 AI檢測需求強勁

高階檢測廠耕興（6146）昨（13）日參加法說會，近期美國聯邦通信委員會（FCC）限制中國大陸境內實驗室的轉單效應持續，加上AI終端產品檢測需求強勁，預期本季是營運高峰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。