明泰、仲琦衝刺新產品

明泰科技（3380）及仲琦今年前三季轉虧為盈，積極布局新產品。明泰1.6T交換器可望年底小量出貨，明年放量，電信直供綜效也可望顯現，仲琦啟動組織調整，持續擴大市場，法人看好第4季及2027年維持成長動能。

明泰搶進營運商直供的商業模式，近期包含WiFi 7及XGS-PON通過客戶的審核，並取得訂單，後續電信直供業務可望陸續出貨，貢獻營收；無線網路從WiFi 7升級WiFi 8，WiFi 8取得客戶RFQ（正式報價需求），2027年起加入出貨行列。

明泰及佳世達計畫五年內推出矽光子產品，結合800G及1.6T光收發模組，搶進資料中心高速傳輸需求，並持續搶進下一階的3.2T交換器。

仲琦下半年進行組織調整，確立Cable（有線電視）、Fiber（電信光纖）、WiFi與5G等三大事業群，並積極耕耘北美、歐洲、中南美洲、亞洲（中國及日本），透過產品與市場的明確分工提升附加價值與毛利率。