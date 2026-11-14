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神基拿下無人機大單
神基（3005）昨（13）日舉行法說會，神基董事長黃明漢表示，今年獲利持平去年，營收成長高於5%至10%，有低雙位數增長，對明年營運正面看待。黃明漢透露，無人機業務已接到兩個新案子，明年開始大量出貨，預期無人機業務將占明年強固電腦營收5%至10%。
黃明漢坦言，本季與消費性商品相關的業務表現不會好，主要是在NB應用領域，整個業界大環境皆是同樣情況，但強固電腦業務將維持強勢表現，本季整體營收與第3季相似，相比去年同期將有雙位數成長。全年來看，神基預估獲利接近持平去年，營收成長會高於5%至10%。
黃明漢對2027年營運正面看待，預期營收將成長5%至10%，強固電腦業務持續雙位數增長，綜合機構件業務，目前看持平或有機會小幅成長。
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