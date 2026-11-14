聯一光10月每股賺0.39元

聯一光（3441）近期股價波動，昨（13）日依規定公布財務數字，10月自結稅後純益1,559萬元，年增1.59倍，每股純益0.39元。

聯一光今年前十月營收4.28億元，年增24.2%，每股純益2.2元。累計前三季稅後純益7,230萬元，年增1.92倍，每股純益1.81元。聯一光昨天股價收198元，上漲1.5元。

聯一光為光學上游玻璃毛胚廠，聯一光董事長陳忠政日前表示，AI需求強勁，帶動共同封裝光學（CPO）需求成長，聯一光掌握上游關鍵材料，看好明年相關CPO應用營收占比有望達一成，成為後市中長期營運新動能。法人預期，聯一光今年受惠無人機及機器人、光學儀器等應用驅動，全年每股獲利有望上看3元，改寫逾十年最佳紀錄。全年營收上看5億元。