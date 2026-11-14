聽新聞
0:00 / 0:00
聯一光10月每股賺0.39元
聯一光（3441）近期股價波動，昨（13）日依規定公布財務數字，10月自結稅後純益1,559萬元，年增1.59倍，每股純益0.39元。
聯一光今年前十月營收4.28億元，年增24.2%，每股純益2.2元。累計前三季稅後純益7,230萬元，年增1.92倍，每股純益1.81元。聯一光昨天股價收198元，上漲1.5元。
聯一光為光學上游玻璃毛胚廠，聯一光董事長陳忠政日前表示，AI需求強勁，帶動共同封裝光學（CPO）需求成長，聯一光掌握上游關鍵材料，看好明年相關CPO應用營收占比有望達一成，成為後市中長期營運新動能。法人預期，聯一光今年受惠無人機及機器人、光學儀器等應用驅動，全年每股獲利有望上看3元，改寫逾十年最佳紀錄。全年營收上看5億元。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。