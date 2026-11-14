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耕興 AI檢測需求強勁

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導

高階檢測廠耕興（6146）昨（13）日參加法說會，近期美國聯邦通信委員會（FCC）限制中國大陸境內實驗室的轉單效應持續，加上AI終端產品檢測需求強勁，預期本季是營運高峰。

耕興已公布第3季財報，單季每股純益3.07元，歸屬母公司稅後淨利3.13億元；累計前三季歸屬母公司淨利11.57億元，年增逾15％，前三季每股純益9.12元。

耕興說明，第3季高階檢測訂單需求大幅提升產出時數，加上FCC上月底通過Non-MRA國家地區監管新制，限制中國大陸境內實驗室，帶動原當地執行之FCC案件大量訂單轉單效應。訂單來源主要來自北美一線大廠，其次是大陸品牌廠及ODM廠的客戶群。

因應龐大檢測商機，公司決定加速在台擴建新廠、採購設備，預計資本支出總計達到15億元，各種檢測設備跟需求有50座場地，並新增100個工程師。新廠導入支援5G-A、pre 6G、NR-NTN與WiFi 8檢測設備，鎖定高階路由器、高階手機、AI筆電、AI眼鏡等實體AI終端裝置檢測需求。第一期在年底前逐步投產，第二期擴產積極規劃中，預計增加10%~20%測試產能。

2027年將透過大陸子公司浩興在地服務，接收當地客戶報價與接單，進行美規預測試項目，並將樣品快速轉往MRA地區的耕興合規場地，執行FCC法規檢測認證作業，協助Non-MRA地區客戶縮短終端產品至美國上市前的驗證時程。

耕興指出，歐盟《網路韌性法案》（CRA）2027年底全面實施，所有有線與無線聯網產品須符合資安規範。耕興以行動通訊與高階網通客戶群高占比優勢，已展開首波CRA軟體設計輔導對接。

中國大陸 法說會 財報

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