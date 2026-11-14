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新代加速海外布局 印度重點拓展2028市占率拚30%
智慧製造解決方案大廠新代（7750）昨（13）日舉行法說會，強調集團持續加速海外市場布局，其中印度將是重點拓展市場，目前市占率約5%，預估2028年可達到30%，而隨著馬來西亞新廠及蘇州二廠啟動搬遷，預計整體產能可提升至現有規模的2.6倍。
針對外界關注美國晶片相關法案可能擴大限制工具機輸中，新代表示，日前立法院公聽會討論的晶片法案，因文件內容提及半導體設備及工具機，引發市場誤解，在釐清後確認晶片法案與工具機是不同議題，並非政府目前針對工具機產業提出限制措施。
不過，此事件也讓新代更加重視海外市場布局，將加速印度及其他海外市場發展。新代已訂下2028年成為印度前三大控制器廠的目標，未來在印度市占率要拚30%。
新代第3季稅後純16.80億元，EPS達24.06元，僅次於第2季的27.15元，寫單季次高；前三季稅後純益46.49億元、年增2.2倍，EPS 66.59元，全面改寫歷史新高。
新代第4季整體維持穩健且正向看法，且在訂單能見度與供貨能力無虞下，預期第4季毛利率維持穩健水準；新代第2季、第3季毛利率都穩在45%，目前記憶體存貨保守看到明年年中，有信心到明年底前供貨無虞。
展望未來，新代表示將掌握兩大方向：第一是持續將AI導入產品及內部營運流程，提升控制器產品的功能與性能；第二是發揮集團從工具機控制器、機器手臂、自動化設備到整廠整線的完整產品布局，提升客戶黏著度，強化長期經營實力。
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