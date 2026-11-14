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州巧前三季每股淨損0.73元 網家每股淨損1.44元

經濟日報／ 記者劉芳妙彭慧明／台北報導

機構件大廠州巧（3543）昨（13）日召開董事會，通過今年前三季稅後淨損8,255萬元，每股淨損0.73元。同時通過三度買回庫藏股，下周一起以兩個月時間買回股票1,000張，平均買回價格33元至75元。買回股份將轉讓員工。

州巧將12月1日召開股東臨時會，預計補選一席董事，日前「泛美超微」勢力的大訊科技參與州巧私募案，取得近25%股權，成為單一最大股東，外界預期，大訊在補選後將進入州巧董事會。大訊科技董事長同時也是麗臺科技董事長梁見發，美超微旗下大訊科技與肯微合計持股麗臺30%，為最大股東。

網路家庭（8044）昨（13）日公布前三季財報，營收282.02億元，年增8%；營業淨利1.87億元，較去年同期轉為獲利；歸屬母公司業主淨損2.91億元，每股淨損1.44元，較去年同期收斂，但仍連續虧損。

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