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倚強科前三季EPS 4.89元 本季有望不淡

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北報導

倚強科（3219）今年第3季每股純益2.21元，累計前三季毛利率衝上69.06%，每股純益4.89元。法人看好倚強科第4季可望淡季不淡，來自AI伺服器測試方案貢獻營收可望從去年6%，提升到今年30%。

倚強科第3季營收7.4億元，季增5%，年增44.7%；歸屬母公司業主淨利1.57億元，年增175%，與上季相當，每股純益2.21元。

倚強科前十月營收21.3元，年增50.5%，創同期新高；累計前三季營收18.75億元，年增41%；歸屬母公司業主淨利3.47億元，年增196%，每股純益4.89元。

倚強科主要產品包含測試及5G毫米波，測試產品線涵蓋AI伺服器、消費性電子以及AR眼鏡三大業務，已有大型CSP及國際消費性電子龍頭等大客戶。近期倚強科擬投資300萬美元（約新台幣9,800萬元）以內，設立美國子公司，提升整體市場競爭力及滲透率。

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