聽新聞
0:00 / 0:00
雙軌轉型奏效 群創前三季淨利大增逾50倍
面板大廠群創（3481）昨（13）日公布第3季財報。歸屬母公司業主淨利76.91億元，季增69.7%、年增逾113倍，每股純益0.96元，創近七季新高、連五季獲利；累計前三季歸屬母公司業主淨利138.52億元，年增逾50倍，每股純益1.73元。
法人看好群創推動雙軌轉型策略，車用產品帶動下，非顯示器領域群營收占比持續拉升，優化獲利結構，也有助緩衝面板產業傳統淡季波動，為中長期營運增添動能。
群創第3季合併營收575.78億元，季減9.6%、年減0.4%；營業毛利85.53億元，季減7.8%、年增87.6%，產品組合優化與高毛利業務擴大貢獻，營業利益9.8億元，季減40%，較去年同期轉虧為盈，加上業外淨流入103.27億元，單季獲利大躍進。
群創累計前三季合併營收1,879.22億元，年增10.6%；營業毛利274.47億元，年增103.2%，毛利率14.6%，年增6.7個百分點；營業利益41.12億元，轉虧為盈，推升前三季歸屬母公司業主淨利138.52億元，年增逾50倍，每股純益1.73元。
群創表示，本季為產業傳統淡季，在品牌廠拉貨動能放緩與上游零組件短缺造成的成本壓力下，整體需求趨緩。公司落實產能動態調節與精實成本控制，持續深化非顯示器領域布局。
業務展望方面，群創預估，第4季非顯示器領域群營收將與第3季持平；顯示器部分受傳統淡季效應影響較為明顯，商用顯示器將季減17%至19%，消費性顯示器則預期季減1%至3%。
產品結構上，群創第3季車用產品營收占比已拉升至40%，電視占28%居次，手機及商用產品占16%，可攜式電腦占13%，桌上型螢幕占3%；以領域群區分，非顯示器領域群占比達43%，顯示器領域群占57%，其中消費性占45%、商用占12%。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。