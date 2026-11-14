寶成前三季EPS 3.66元

全球製鞋龍頭寶成工業（9904）昨（13）日董事會通過今年前三季合併財報，合併營收1,876.71億元、年減0.5%，受惠轉投資南山人壽業外收益挹注，稅後淨利107.74億元、年增80.6%，稅後每股純益（EPS）為3.66元。

寶成指出，南山人壽自今年1月1日起，開始適用國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），寶成合併財報因採用權益法認列的相關投資金額，追溯適用前述準則而重編去年前三季財務報表。

寶成前三季合併營收較去年同期減少，主要因為鞋類製造業務出貨動能面臨放緩壓力，部分被運動用品零售及批發業務相對穩定的銷售表現所抵銷。

其中，鞋類製造業務仍為合併營業收入的主要來源，儘管產品組合變化推升平均售價，但因總體經濟變數仍存，品牌客戶採購策略更趨審慎，致該業務前三季營收較去年同期減少26.46億元、年減2%，合併營收占比降至68.9%。