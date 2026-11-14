外資下修智邦目標價 仍看好長線基本面、維持正向評等

智邦（2345）將於11月下旬召開法說會，不過自今年7月初高點2,825元以來持續修正，法說會前夕，摩根士丹利（大摩）、大和資本與瑞銀三大外資券商紛紛下修智邦目標價，但皆維持「買進」或「優於大盤」評等。

智邦法說會前遭外資調降目標價，但對長線基本面抱持正面看法。

其中大摩由3,500元大砍至2,250元，降幅35.7%，成為下半年首家將目標價降至3,000元以下的外資券商；大和資本由3,666元降至3,000元，降幅18.1%；瑞銀由3,688元降至3,200元，降幅13.2%。

至於估值，大摩將目標本益比由30倍降至20倍，大和資本由35倍降至24倍，瑞銀也將本益比由26倍下修至22倍，主要反映市場對AI股評價轉趨保守。

外資調降目標價主因記憶體成本上升，第3季毛利率不如預期，以及AI概念股評價修正、投資氣氛轉趨保守等。

展望第4季，三家外資均預期毛利率回升至約20%，大和資本解析，智邦9月起調整商業模式，將部分零組件採購改由客戶提供，從原先買賣模式轉為客供料，後市仍須留意網路交換器晶片短缺，可能會限制短期營收成長。