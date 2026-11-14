力旺：加速2奈米驗證開發

力旺（3529）昨（13）日召開法說會，力旺董事長徐清祥指出，正加速對多個晶圓廠2奈米及更先進製程的驗證開發，看好先進製程應用帶動均價上升。

展望第4季及未來，他對成長動能充滿信心，奠基於三大策略支柱，包含先進製程量產放量與次世代技術推進，客戶在先進製程與安全應用的設計進入量產階段，持續帶動權利金成長，也正加速對多個晶圓廠2奈米及更先進製程的驗證開發。

第二是對晶片級硬體安全的結構性需求，現在僅單靠軟體的資安防禦不夠，已進入直接在矽晶片層級建立「Root of Trust」，這正是力旺數十年來深耕的核心領域。

第三是次世代晶片安全技術創新，下一波晶片安全浪潮，加速整合PUF與PQC。PUF為每顆晶片賦予不可竄改的硬體身分，而PQC則能讓系統具備抵禦未來量子運算威脅的前瞻防護力。力旺也授權多個晶圓廠開發突破性的安全記憶體，專為邊緣運算、機器人及Physical AI應用所打造。