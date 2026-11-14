貿聯Q3每股賺21.93元 受惠資料中心、半導體設備業務成長

貿聯-KY（3665）昨（13）日公布第3季財報，稅後純益42.93億元，創單季新高，季增43.9%，年增63.2%；每股純益（EPS）21.93元。前三季稅後純益95.49億元，創同期新高，年增52.4%。前三季每股賺48.77元，已超越去年全年每股46.57元。

貿聯表示，第3季營收及獲利續創佳績，受惠AI資料中心及半導體設備相關業務需求持續成長。第3季合併營收達278.75億元，季增20%、年增51%，已連七季創新高；毛利率32.53%，為次高；隨營運規模擴大，營業費用率降至11.75%，反映規模經濟及營業槓桿效益。

貿聯第3季營業利益率20.78%，稅後淨利率為15.4%，單季EPS為21.93元，三項指標均創新高。

貿聯9月23日完成併購Interplex Datacom，第4季將反映完整合併貢獻。Interplex Datacom在高速交換器機殼等AI資料中心相關應用有重要的技術及供應鏈地位，近期營運表現優於併購時的預期。第3季僅認列交割後七天的營運貢獻，影響尚未完整反映於當季財務數字。

10月為首個完整合併月份，當月合併營收達118.46億元、年增80%，再創單月新高。隨第4季開始完整納入Interplex Datacom營運成果，對集團營收規模、AI資料中心業務占比及整體解決方案能力的貢獻，預期將進一步顯現。

各事業部門業績部分，在工業用部門方面，半導體設備業務持續強勁成長並續創新高，季增11%、年增70%，表現亮眼。資訊數據部門的高效運算（HPC）業務連續11季季成長，季增幅度擴大，季增30%、年增61%，占整體營收比重再次回升至48%，隨著Interplex Datacom納入，占營收比重將再創新高。

整體車用業務呈現季減5%、年增11%，占整體營收比重降至8%。