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耕興法說會／迎轉單 啟動史上最大規模資本支出

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
耕興董事長黃文亮。記者尹慧中／攝影
耕興董事長黃文亮。記者尹慧中／攝影

高階檢測驗證大廠耕興（6146）宣布啟動史上最大規模資本支出計畫，耕興在法說會上表示，因應美國聯邦通信委員會（FCC）監管新制轉單商機，以及AI終端檢測需求大增，將投入約15億元，進行廠房、檢測設備及測試場地擴充，具體規劃增設50座測試場地，並招募約100名工程師。第一期預計今年底啟用，第二期則於明年上半年接續投入營運，兩期完成後整體測試產能可望較目前增加兩成。

耕興受邀參加由黑石財經主辦之「戰略台灣投資論壇」，耕興直言此次投資規模為成立以來最大的資本支出。鑒於高階檢測案件持續增加，目前產能供不應求，決定加快投資腳步，提前布局未來數年的檢測市場商機。

耕興新廠位於機場捷運A3站附近，擴建工程分兩階段進行，第一期預計今年底前逐步投產，並以取得TAF認證為目標，完成後保守估計可增加逾一成測試產能。第二期則規劃明年上半年啟用，屆時兩期合計新增產能合計可達現有兩成。

耕興大舉擴產的另一項關鍵，主要是美國FCC法規調整，將使全球的大量轉單至台灣廠商。FCC於10月29日通過針對非相互承認協議（Non-MRA）國家及地區檢測實驗室的監管新制，限制相關實驗室執行美國設備認證所需的檢測業務，過渡期至2028年12月1日。原先在非MRA地區執行的案件，將加速轉往台灣等合規地區，帶動高階檢測訂單增加。

檢視公司近期財報，第三季財報每股稅後盈餘(EPS)3.07元，年增21.71%。累計前三季歸屬於母公司稅後淨利稅後淨利11.57億元，EPS 9.12元，年增15.15％，ROE 達23.41%。

法說會 資本支出 規模

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