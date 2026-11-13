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26億資金活水注入 力晶投控未上市股流動性勁揚

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

力晶創新投資控股公司（力晶投控）未上市股票流動性再添助力，除本公司實行庫藏股、山一投資公開購買股份，合計總額20億元股權外，鈺創、晶豪科等友好企業也先後宣布各以3億元向特定人洽購或直接在未上市的市場購買等方式，長期投資力晶投控股權。這一波總計26億元的購買股權行動，為未上市股票市場資金池注入可觀活水。

力晶投控透露，總額10億元的庫藏股公開收購計畫，已進入最後核算階段，預計將可在20日以每股42元將所有購股款項匯入合格交易股東的帳戶。山一投資的總額10億元、每股40-45元的公開購買也獲得力晶投控股東的熱烈響應，即將在16日截止。

有意售股的力晶投控股東，可趕在截止登記前至山一投資登記售股意願。據先前承辦單位公告，山一投資公司將於12月4日把股款匯入合格交易的股東帳戶。

據了解，力晶投控友好廠商鈺創、晶豪科相繼宣布總額各3億元的購買股票計畫，有別於力晶投控的庫藏股以及山一投資採公開購買方式，鈺創與晶豪科旗下的晶湛投資公司都將先洽有出售意願的特定人購買股份，其他餘額部分則會在未上市股票市場管道買入。

力晶投控表示，有正式提交出售意願書的股東，如果沒有趕上庫藏股或山一投資公開購買計畫，該公司也將在詢問相關股東意願後，轉介其他友好廠商評估，以利有意願出售的股東，也有機會依洽特定人的管道進行股份交易。

力晶 庫藏股 晶豪科

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