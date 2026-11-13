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受惠AI需求強勁 貿聯-KY第3季賺逾2個股本

中央社／ 台北13日電

連接線大廠貿聯-KY受惠AI資料中心及半導體設備需求成長，第3季歸屬母公司淨利新台幣42.93億元，年增63.33%，每股盈餘（EPS）21.93元，賺逾2個股本，獲利與EPS創單季歷史新高；今年前3季每股盈餘48.77元，已超越去年全年46.57元。

貿聯今天發布財報新聞稿指出，今年累計前3季營收720.19億元，年增39.9%，歸屬母公司淨利95.49億元，年增52.41%，每股盈餘48.77元。

併購方面，貿聯今年9月23日完成收購供應高速交換器機殼等產品的Interplex Datacom，擴大AI資料中心業務。貿聯表示，第3季僅認列交割後7天的營運成果，10月是首個完整納入合併營收的月份，帶動10月營收達新台幣118.46億元，年增80%，創單月歷史新高，第4季將完整反映併購貢獻。

各事業方面，資訊數據業務中的高效能運算（HPC）業務連續11季成長，第3季營收季增30%、年增61%，占整體營收比重回升至48%；貿聯預期，隨Interplex Datacom納入合併報表，營收占比將再創新高。

另外，工業用業務中的半導體設備營收續創新高，季增11%、年增70%；車用業務營收季減5%、年增11%，占整體營收比重降至8%，為歷史新低。電器業務受惠第2季中納入墨西哥PAS併購案，拓展美國與墨西哥大型家電品牌客戶，營收季增21%、年增66%。

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