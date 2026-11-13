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寶成財報／轉投資南山人壽業外挹注 前三季賺107.74億元、年增80.6%

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

全球製鞋龍頭寶成（9904）工業董事會13日通過今年前三季合併財報，合併營收1,876.71億元、年減0.5%，受惠轉投資南山人壽業外收益挹注，稅後淨利107.74億元、年增80.6%，稅後每股純益為3.66元。

寶成指出，南山人壽自今年1月1日起，開始適用國際財務報導準則第17號「保險合約」（IFRS 17），寶成合併財報因採用權益法認列的相關投資金額，追溯適用前述準則而重編去年前三季財務報表。

寶成前三季合併營收較去年同期減少，主要因為鞋類製造業務出貨動能面臨放緩壓力，部分被運動用品零售及批發業務相對穩定的銷售表現所抵銷。

其中，鞋類製造業務仍為合併營業收入的主要來源，儘管產品組合變化推升平均售價，但因總體經濟變數仍存，品牌客戶採購策略更趨審慎，致該業務前三季營收較去年同期減少26.46億元、年減2%，合併營收占比降至68.9%。

運動用品零售及批發業務方面，受限於消費市場買氣低迷及實體門店客流波動，前三季以人民幣計之整體銷售年減3.9%，但因匯率換算影響，以新台幣計之營收較去年同期增加16.38億元、年增2.9%，合併營收占比增至30.7%。

在營業外收入方面，今年前三季採用權益法認列的投資收益為90.30億元，較去年同期增加66.92億元，主要來自於認列直、間接持股18.09%的南山人壽相關轉投資收益75.54億元，較114年同期增加69.47億元，是帶動前三季獲利成長的主要動能。

受惠於傳統製鞋產業出貨旺季，寶成10月合併營收222.14億元，月增3.8%、年增3%，已連續三個月呈年月雙增走勢；累計前十月合併營收2,098.86億元，則較去年同期略減0.2%。

展望未來，寶成坦言，全球經濟前景依然面臨諸多不確定性，包括區域變數仍存、能源價格波動、貿易關稅衝擊及通膨壓力未解等挑戰，繼續抑制市場需求與消費動能。

對此，寶成強調，將動態調整營運策略與資源分配，尤其鞋類製造業務因應訂單需求持續波動，將致力於提升產能調度效能，並穩步推進長期策略性產能多元配置，鞏固核心競爭優勢。

財報 寶成 南山人壽

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