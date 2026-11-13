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鈞興財報／前三季EPS 7.14元 電動工具新品量產出貨全年營收有望創高

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導

精密齒輪大廠鈞興-KY（4571）13日公布第3季合併財報，合併營收9.38億元、年增16.3%，稅後淨利1.56億元、年增17.2%，每股稅後純益2.98元，其中營收、稅後淨利均創歷史單季新高，每股純益則為歷史單季次高。

展望第4季，鈞興指出，電動工具新項目產品於今年6月開始量產出貨，這部分的訂單成長預估將持續到明年1月，有望帶動鈞興2026年全年營收續創歷史新高。

鈞興指出，第3季受到電動工具類新產品量產出貨，加上智能傳動類產品營收持續成長，帶動營收穩健成長。其中，越南廠生產規模持續擴大，使得越南廠的毛利率逐步提升。

加上第3季高毛利的傘齒輪、直齒輪、精密五金件及工業機器人齒輪產品的比重較去年同期上升，使得第3季毛利率仍維持在33%以上水準，抵銷人民幣兌美元匯率升值對毛利率的負面影響。

累計前三季合併營收為24.49億元、年增4.9%，稅後淨利3.71億元、年減2.1%，每股稅後純益7.14元。

鈞興前三季電動工具、園林工具、智能傳動、工業縫紉機及其他應用領域的營收比重，分別為71.02%、14.86%、10.40%、1.50%及2.21%。

值得注意的是，鈞興在智能傳動領域業務持續維持較高的成長，前三季智能傳動營收年成長42.71%，比重也由2025年前三季的7.65%，提高至2026年前三季的10.40%。

展望2027年，鈞興表示，電動工具、園林工具的銷售，預計會持續維持成長；智能傳動產品方面，原先用於機械手臂的工業機器人齒輪銷售，也將維持較高的成長速度。

另外，鈞興積極開發及推廣的人型/服務型機器人用齒輪、減速器，已在第4季陸續送樣給客戶進行測試，預計明年度有機會進入量產階段，帶動智能傳動產品占2027年的營收比重進一步向上提升，成為未來成長的主要動能。

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