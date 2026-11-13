威宏財報／第3季優於上半年 多元化接單策略奏效前十月營收年增13.9%

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布第3季合併財報，合併營收25.26億元、年增30.5%，創單季營收歷史新高，稅後淨利1.2億元、年增71.2%，每股稅後純益1.71元，整體表現優於上半年。

累計前三季合併營收68.57億元、年增16.4%，營業利益3.05億元，稅後淨利2.17億元、年減8%，每股稅後純益3.09元。

威宏表示，受惠精品包袋、運動裝備及電商物流相關產品訂單穩定挹注，帶動集團整體營收規模擴大，隨著產品組合持續優化及跨國產能配置逐步發揮效益，挹注第3季營運表現。

威宏近年積極優化東南亞地區產能布局，在精品及運動兩大事業群訂單強勁挹注下，目前柬埔寨宏盛及泰國TWT產能均呈供不應求狀態，公司已安排加班因應，並依照後續訂單需求滾動式調整產能配置。

而越南德御廠具備高技術門檻球袋生產製程，為今年重要營收成長動能之一，受惠新興群體參與運動人數增加，帶動相關周邊汰舊換新需求不墜，其稼動率同樣已達滿載。

威宏10月合併營收7.48億元、年減3%，主要適逢柬埔寨亡人節假期與中國大陸國慶假期因素，使廠區工作天數及生產出貨節奏受到影響；累計前十月合併營收76億元、年增13.9%，整體營收維持雙位數成長。

展望後市，威宏表示，將持續推動精實生產及生產流程優化雙核心發展策略，儘管目前威保柬埔寨廠仍處於短期營運調整階段，但其餘廠區訂單能見度均已直達2027年第1季，預期未來隨生產效率提升及訂單規模擴大，經濟效益將逐步顯現。