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凱基金獲利／自結前十月賺394億元、EPS 2.29元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
凱基金控13日公告10月自結財務數據，單月稅後純益4.8億元，累計前十月稅後純益394.11億元，每股稅後純益（EPS）2.29元。凱基金控／提供
凱基金控13日公告10月自結財務數據，單月稅後純益4.8億元，累計前十月稅後純益394.11億元，每股稅後純益（EPS）2.29元。凱基金控／提供

凱基金（2883）13日公告10月自結財務數據，10月因金融市場震盪影響，核心子公司凱基人壽部分股票投資部位因市價波動產生未實現評價損失，導致單月稅後虧損4.03億元，金控單月稅後純益4.8億元，累計前十月稅後純益394.11億元，每股稅後純益（EPS）2.29元。

其中，10月FVOCI股票處分利益約55.62億元，加計單月稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達60.42億元；前十月累計實現股票處分利益共602.57億元，加計稅後獲利，合計對保留盈餘貢獻達996.68億元，為歷史同期新高。

基金控表示，10月台股成交量雖較前月增加，但因受到投資人對AI投資回報疑慮升溫，加上外資賣壓增加，大盤單月指數下跌5.7%，壓抑了投資部位評價表現；儘管如此，金控旗下主要子公司核心業務經營動能維持韌性。

子公司凱基人壽10月持續展現保險本業的穩健成長動能，但受到國內外金融市場震盪影響，部分股票投資部位因市價波動產生未實現評價損失，導致單月稅後虧損4.03億元，前十月累計稅後純益130.48億元。

凱基人壽秉持穩健投資策略，積極掌握市場波段操作機會，10月及前十月累計FVOCI股票處分利益分別達55.62億元及599.7億元，如稅後獲利加計FVOCI股票處分利益，10月份及前十月累計對保留盈餘貢獻分別為51.59億元及730.18億元，整體投資收益仍維持穩健水準。

凱基人壽持續聚焦長年期與保障型商品以累積CSM，並以分紅保單、外幣保單及投資型商品作為銷售主軸，10月新契約保費收入達142億元，較去年同期成長121%，今年前十月累計新契約保費收入達1,220億元，較去年同期成長106%，創2020年以來同期新高。

其中，投資型新契約保費收入單月達83億元，較去年同期大幅成長240%，前十月累計投資型新契約保費收入達644億元，較去年同期成長410%；單月傳統型外幣保費較去年同期成長43%，累計前十月傳統型外幣保費較去年同期成長63%，單月分紅保單保費較去年同期成長1,524%，累計前十月分紅保單保費較去年同期成長1,203%。

銀行業務方面，在利息及手續費收入等核心收益支持下，整體營運表現穩健。凱基銀行單月稅後純益6.89億元，今年前十月稅後純益59.58億元，累計前十月提存前淨利84.3億元，較去年同期成長16%；財管業務保持成長動能，財管手續費收入較去年同期成長30%以上。

證券業務方面，10月資本市場呈現回檔修正，壓縮投資操作空間，凱基證券單月稅後純益11.31億元，今年前十月累計稅後純益達253.57億元，也較去年同期大幅成長170%。其中，台灣經紀業務市占率維持同業第二；在持續耕耘亞太財富管理業務下，台灣及香港財管營收續創新高，累計財管手續費收入分別較去年同期成長五成及一倍；主辦承銷累計總金額維持業界第一，在優質案源帶動下，承銷手續費收入亦較去年同期成長六成；雖10月受市場波動影響獲利，凱基證券在核心業務仍展現強勁營運成長動能，累計年化股東權益報酬率近四成，表現優於同業。

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