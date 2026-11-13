快訊

下班注意！國1林口南下紫爆逾25公里回堵到汐止 事故尚未排除

冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐驚傳資安事件 顧客個資恐外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

德淵財報／前三季EPS 0.33元 全球首創可堆肥熱熔膠條上市

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

德淵（4720）今日公告第3季財報。第3季單季合併營收11.15億元，年增約28%、季增約8%；稅後純益2,238萬元，年減16.72%，每股純益（EPS）0.2元。前三季營收30.91億元，年增約16%；營業利益5,012萬元，稅後純益為3,776萬元，年減約40%，EPS 0.33元。

德淵指出，前三季營收成長，顯示集團營收規模持續擴大，並維持獲利表現。隨著營收規模擴大及產品組合調整，第3季毛利額及毛利率均較第2季改善。第3季的營業利益也轉為正數。惟受國際地緣政治情勢、原物料價格及運輸成本波動等因素影響，營收成長尚未完全反映於獲利表現。德淵將持續強化採購與成本管理，並積極推動高附加價值產品布局，以提升營運效率及整體獲利能力。

在綠色材料方面，因應全球減塑與循環經濟發展趨勢，德淵持續推進生物可分解與生物可堆肥接著材料的開發，並推出「BIONIS Compostable HMA Series（BIONIS可堆肥熱熔膠系列）」系列膠條及其相關產品，該系列產品已取得國際權威DIN標章及符合歐盟EN 13432標準的工業可堆肥認證，原料生物基含量認證大於85%，生物降解率達90%至100%，兼顧接著性能與材料永續需求，其中，該系列更包含全球首創用膠槍操作可堆肥熱熔膠條，降低環保材料導入門檻，此外，德淵亦提供生物跡可堆肥粒狀熱熔膠及感壓熱熔膠，搭配相對應設備即可使用，提供產業多元的環保黏著解決方案，兼顧接著性能與永續發展需求。

今年前三季，德淵綠色材料累計營收約27.59億元，較去年同期成長約20%；其中，創新綠色材料累計營收約6.11億元，年增約11%。綠色材料業務持續成長，創新綠色材料亦逐步拓展應用領域。公司將持續深化永續包裝及環保接著劑等市場布局，透過產品差異化與客戶應用開發，提升綠色材料產品的市場競爭力及營運貢獻。

在特用化學品方面，德淵持續聚焦AI伺服器、電子材料及新能源車等高階應用市場。AI伺服器相關產品涵蓋應用於印刷電路板組裝（PCBA）的特用UV硬化三防漆，以及具特用耐燃、無鹵素特性的熱熔膠產品；新能源車領域則布局特用多重硬化UV膠、改性矽烷膠等產品，持續拓展高階材料應用。

今年前三季，德淵特用化學品用膠營收約5億元，較去年同期成長約12%；其中，AI及相關產業、新能源車相關產品營收，分別較去年同期成長約98%及16%。顯示高階應用產品需求持續拓展，為特用化學品業務帶來新的成長機會。

此外，德淵已於今年9月下旬獲經濟部產業發展署主題式研發計劃「半導體及矽光子用材料推動計畫」核定，刻正投入矽光子LiDAR（光達）模組之材料研發及相關應用，拓展先進光電及半導體材料應用領域。惟後續營運貢獻仍須視研發進度、客戶驗證及實際導入情形而定。

展望未來，德淵將持續深化綠色材料及特用化學品高階應用布局，以產品差異化及技術應用拓展市場機會，並透過產品組合優化、採購與成本管理及營運效率提升，強化營收成長轉化為獲利的能力。公司將持續提升獲利品質與經營韌性，逐步強化長期競爭力，朝向穩健成長與永續發展的目標邁進。

營收 EPS 財報

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

炎洲EPS 0.88元、炎洲流通EPS 4.88元 營收獲利雙成長

長興財報／前三季 EPS 1.54元 半導體封裝材料、精密設備貢獻提升

南寶財報／前三季 EPS 19.27元 創歷史同期新高

材料財報／前三季稅後純益18.29億元、年減62.6% EPS 1.85元

相關新聞

新代法說會／記憶體供貨到2027年底無虞 持續加速海外市場布局

智慧製造解決方案大廠新代（7750）科技13日舉行法說會，強調集團持續加速海外市場布局，其中印度將是重點拓展市場，目前市占率約5%，預估2028年可達到30%，而隨著馬來西亞新廠及蘇州二廠啟動搬遷，預計整體產能可提升至現有規模的2.6倍。

威宏財報／第3季優於上半年 多元化接單策略奏效 前十月營收年增13.9%

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布第3季合併財報，合併營收25.26億元、年增30.5%，創單季營收歷史新高，稅後淨利1.2億元、年增71.2%，每股稅後純益1.71元，整體表現優於上半年。

凱基金獲利／自結前十月賺394億元、EPS 2.29元

凱基金（2883）13日公告10月自結財務數據，10月因金融市場震盪影響，核心子公司凱基人壽部分股票投資部位因市價波動產生未實現評價損失，導致單月稅後虧損4.03億元，金控單月稅後純益4.8億元，累計前十月稅後純益394.11億元，每股稅後純益（EPS）2.29元。

台新新光金獲利／前十月大賺692億創歷史新高、年增141% EPS 2.67元

台新新光金（2887）10月自結稅後淨利為50.3億元，累計稅後淨利為692億元，較去年同期成長141%，每股稅後淨利(EPS)為2.67元，創歷史新高。

飛捷財報／今年第3季每股純益2.72元 創同期新高紀錄

飛捷（6206）13日召開董事會，通過2026年第3季財務報告。第3季合併營收17.44億元，年增42%；毛利率44.9%，較去年同期提升2.1個百分點；每股盈餘2.72元，年增74%，為同期新高。

網家財報／續虧損 將認購日本二十一世紀金融科技株式會社股權

網家（8044）13日公布前三季財報，營收282.02億元，年增8%；營業淨利1.87億元，較去年同期轉為獲利；歸屬母公司業主淨損2.91億元，每股淨損1.44元，則較去年同期收斂，但仍連續虧損中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。