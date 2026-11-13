德淵財報／前三季EPS 0.33元 全球首創可堆肥熱熔膠條上市

德淵（4720）今日公告第3季財報。第3季單季合併營收11.15億元，年增約28%、季增約8%；稅後純益2,238萬元，年減16.72%，每股純益（EPS）0.2元。前三季營收30.91億元，年增約16%；營業利益5,012萬元，稅後純益為3,776萬元，年減約40%，EPS 0.33元。

德淵指出，前三季營收成長，顯示集團營收規模持續擴大，並維持獲利表現。隨著營收規模擴大及產品組合調整，第3季毛利額及毛利率均較第2季改善。第3季的營業利益也轉為正數。惟受國際地緣政治情勢、原物料價格及運輸成本波動等因素影響，營收成長尚未完全反映於獲利表現。德淵將持續強化採購與成本管理，並積極推動高附加價值產品布局，以提升營運效率及整體獲利能力。

在綠色材料方面，因應全球減塑與循環經濟發展趨勢，德淵持續推進生物可分解與生物可堆肥接著材料的開發，並推出「BIONIS Compostable HMA Series（BIONIS可堆肥熱熔膠系列）」系列膠條及其相關產品，該系列產品已取得國際權威DIN標章及符合歐盟EN 13432標準的工業可堆肥認證，原料生物基含量認證大於85%，生物降解率達90%至100%，兼顧接著性能與材料永續需求，其中，該系列更包含全球首創用膠槍操作可堆肥熱熔膠條，降低環保材料導入門檻，此外，德淵亦提供生物跡可堆肥粒狀熱熔膠及感壓熱熔膠，搭配相對應設備即可使用，提供產業多元的環保黏著解決方案，兼顧接著性能與永續發展需求。

今年前三季，德淵綠色材料累計營收約27.59億元，較去年同期成長約20%；其中，創新綠色材料累計營收約6.11億元，年增約11%。綠色材料業務持續成長，創新綠色材料亦逐步拓展應用領域。公司將持續深化永續包裝及環保接著劑等市場布局，透過產品差異化與客戶應用開發，提升綠色材料產品的市場競爭力及營運貢獻。

在特用化學品方面，德淵持續聚焦AI伺服器、電子材料及新能源車等高階應用市場。AI伺服器相關產品涵蓋應用於印刷電路板組裝（PCBA）的特用UV硬化三防漆，以及具特用耐燃、無鹵素特性的熱熔膠產品；新能源車領域則布局特用多重硬化UV膠、改性矽烷膠等產品，持續拓展高階材料應用。

今年前三季，德淵特用化學品用膠營收約5億元，較去年同期成長約12%；其中，AI及相關產業、新能源車相關產品營收，分別較去年同期成長約98%及16%。顯示高階應用產品需求持續拓展，為特用化學品業務帶來新的成長機會。

此外，德淵已於今年9月下旬獲經濟部產業發展署主題式研發計劃「半導體及矽光子用材料推動計畫」核定，刻正投入矽光子LiDAR（光達）模組之材料研發及相關應用，拓展先進光電及半導體材料應用領域。惟後續營運貢獻仍須視研發進度、客戶驗證及實際導入情形而定。

展望未來，德淵將持續深化綠色材料及特用化學品高階應用布局，以產品差異化及技術應用拓展市場機會，並透過產品組合優化、採購與成本管理及營運效率提升，強化營收成長轉化為獲利的能力。公司將持續提升獲利品質與經營韌性，逐步強化長期競爭力，朝向穩健成長與永續發展的目標邁進。