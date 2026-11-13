快訊

下班注意！國1林口南下紫爆逾25公里回堵到汐止 事故尚未排除

冒用名義稱異常訂單！鼎泰豐驚傳資安事件 顧客個資恐外洩

聽新聞
0:00 / 0:00

倚強科財報／搭 AI 熱潮 前三季每股純益4.89元

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

倚強科（3219）搭上AI熱潮及消費性電子新產品需求，營收、毛利率及每股純益表現亮眼。

倚強科公布第3季營收7.4億元，季增5%，年增44.7%，毛利率68.87%，高於去年同期63.53%，低於上季72.4%，歸屬母公司業主淨利1.57億元，年增175%，與上季相當，每股純益2.21元。

累計倚強科前十月營收21.3億元，年增50.5%，創歷年同期新高；累計前3季營收18.75億元，年增41%，毛利率69.06%，高於去年同期64%，歸屬母公司業主淨利3.47億元，年增196%，每股純益4.89元，

倚強科主要產品包含測試以及5G毫米波，測試產品線涵蓋AI伺服器、消費性電子以及AR眼鏡三大業務，已經搶進大型CSP及國際消費性電子龍頭等大客戶。

法人認為，倚強科第3季受惠AI伺服器、消費性電子以及AR眼鏡三大業務強勁帶動，推升營收成長，在AI需求強力帶動下，第4季可望淡季不淡。

財報 每股純益 營收

【即將截止】登入簽到

現在還來得及！最後機會🚀
每日簽到送 LINE 點數
玩遊戲抽 7-11 禮券🎁

立即登入

延伸閱讀

榮惠第3季每股純益4.62元 歷史新高 三率三升

智邦財報／前三季每股大賺58.09元 超越2025年全年

飛捷財報／今年第3季每股純益2.72元 創同期新高紀錄

GOGOLOOK 財報／第3季營收與獲利雙創新高 看好今、明年獲利表現

相關新聞

新代法說會／記憶體供貨到2027年底無虞 持續加速海外市場布局

智慧製造解決方案大廠新代（7750）科技13日舉行法說會，強調集團持續加速海外市場布局，其中印度將是重點拓展市場，目前市占率約5%，預估2028年可達到30%，而隨著馬來西亞新廠及蘇州二廠啟動搬遷，預計整體產能可提升至現有規模的2.6倍。

威宏財報／第3季優於上半年 多元化接單策略奏效 前十月營收年增13.9%

運動裝備及精品包袋製造商威宏-KY（8442）公布第3季合併財報，合併營收25.26億元、年增30.5%，創單季營收歷史新高，稅後淨利1.2億元、年增71.2%，每股稅後純益1.71元，整體表現優於上半年。

凱基金獲利／自結前十月賺394億元、EPS 2.29元

凱基金（2883）13日公告10月自結財務數據，10月因金融市場震盪影響，核心子公司凱基人壽部分股票投資部位因市價波動產生未實現評價損失，導致單月稅後虧損4.03億元，金控單月稅後純益4.8億元，累計前十月稅後純益394.11億元，每股稅後純益（EPS）2.29元。

台新新光金獲利／前十月大賺692億創歷史新高、年增141% EPS 2.67元

台新新光金（2887）10月自結稅後淨利為50.3億元，累計稅後淨利為692億元，較去年同期成長141%，每股稅後淨利(EPS)為2.67元，創歷史新高。

飛捷財報／今年第3季每股純益2.72元 創同期新高紀錄

飛捷（6206）13日召開董事會，通過2026年第3季財務報告。第3季合併營收17.44億元，年增42%；毛利率44.9%，較去年同期提升2.1個百分點；每股盈餘2.72元，年增74%，為同期新高。

網家財報／續虧損 將認購日本二十一世紀金融科技株式會社股權

網家（8044）13日公布前三季財報，營收282.02億元，年增8%；營業淨利1.87億元，較去年同期轉為獲利；歸屬母公司業主淨損2.91億元，每股淨損1.44元，則較去年同期收斂，但仍連續虧損中。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。