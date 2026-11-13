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倚強科財報／搭 AI 熱潮 前三季每股純益4.89元
倚強科（3219）搭上AI熱潮及消費性電子新產品需求，營收、毛利率及每股純益表現亮眼。
倚強科公布第3季營收7.4億元，季增5%，年增44.7%，毛利率68.87%，高於去年同期63.53%，低於上季72.4%，歸屬母公司業主淨利1.57億元，年增175%，與上季相當，每股純益2.21元。
累計倚強科前十月營收21.3億元，年增50.5%，創歷年同期新高；累計前3季營收18.75億元，年增41%，毛利率69.06%，高於去年同期64%，歸屬母公司業主淨利3.47億元，年增196%，每股純益4.89元，
倚強科主要產品包含測試以及5G毫米波，測試產品線涵蓋AI伺服器、消費性電子以及AR眼鏡三大業務，已經搶進大型CSP及國際消費性電子龍頭等大客戶。
法人認為，倚強科第3季受惠AI伺服器、消費性電子以及AR眼鏡三大業務強勁帶動，推升營收成長，在AI需求強力帶動下，第4季可望淡季不淡。
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