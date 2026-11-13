材料財報／前三季稅後純益18.29億元、年減62.6% EPS 1.85元

材料*-KY（4763）13日公布第3季財報。前三季稅後純益18.29億元，年減62.6%，EPS1.85元。第3季單季合併營收31.23億元，稅後淨利為951萬元。材料表示，公司持續強化成本控管、提升營運效率，並調整產品與市場布局，積極因應市場變化。

材料指出，第3季合併營收為新台幣31.23億元，較去年同期成長27.6%，較前季成長9.8%。主要係下游客戶經過一年以上的庫存調整，整體產業庫存水位已逐步回歸正常區間，回補庫存需求帶動第3季營收成長。本季合併毛利率回升，主要係第2季受部分子公司擴大歲修範圍影響而推升單位成本。相關影響消退後，第3季合併毛利率由前季的40.9%回升至48.0%，增加7.1個百分點。

第3季營業淨利為新台幣12.41億元，較前季成長27.8%。本季營業費用率為8.2%，較前季6.7%增加1.5個百分點。費用上升主要係2026年第3季在「傳統出貨旺季、供應鏈繞道導致的運力吃緊、港口壅塞」等因素持續發酵下，整體海運費較前季上漲，加上本季透過海運外銷出口之占比提高，推升推銷費用。

第3季稅後淨利為951萬元，較前季大幅減少，主要係第3季中國大陸子公司盈餘匯出，依法扣繳相應稅款3,035萬美元，折合約新台幣9.63億元，此為一次性稅務影響數，為導致本季稅後淨利較前季下滑的主因，並不影響本業實質營運體質。公司將持續推動成本優化與營運韌性提升計畫，以掌握市場需求回補機會，穩固在醋酸纖維產業的領先地位及核心獲利能力。

展望未來，材料表示，對第4季營收展望持審慎樂觀看法，將持續關注客戶庫存、終端需求與全球貿易環境，彈性調整營運步調，並依規劃推進Cerdia交易相關作業，深化全球布局與產品組合，提升長期競爭力。

全球布局方面，濟南大自然新材料已於2026年9月21日宣布，董事會通過與黑石集團（Blackstone）旗下管理基金簽署股份購買協議及股份交換契約，擬以現金及股票對價取得Cerdia Holding 100%股權。Cerdia擁有逾百年纖維素材料製造經驗，全球員工約1,100人，並於歐洲及美洲設有生產基地。待交易完成後，濟南大自然新材料營運據點將由中國大陸延伸至德國、美國、巴西及俄羅斯，涵蓋亞洲、歐洲、北美洲與南美洲。公司預期，結合雙方生產據點、客戶基礎與研發能力，將有助提升生產調度、原料配置及客戶服務彈性，強化因應關稅、物流及地緣政治變化的能力。