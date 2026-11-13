台新新光金獲利／前十月大賺692億創歷史新高、年增141% EPS 2.67元

台新新光金（2887）10月自結稅後淨利為50.3億元，累計稅後淨利為692億元，較去年同期成長141%，每股稅後淨利(EPS)為2.67元，創歷史新高。

各子公司獲利概述如下：

台新銀行10月稅後淨利26.1億元；累計稅後淨利219.4億元，較去年同期增加24%，續創歷年同期新高，受惠於核心業務動能強勁，淨利差較去年同期增加，帶動淨利收及淨手收分別成長24%及23%成長。截至10月底逾放比為0.18%，備抵呆帳覆蓋率為683%，資產品質維持穩健。

新光銀行10月稅後淨利6.0億元；累計稅後淨利81.5億元，較去年同期增加69%，續創歷年同期新高。累計淨手續費收入較去年同期成長24%，表現亮眼，保險與基金等財富管理商品銷量動能強勁，帶動財管收益續創新高。截至10月底逾放比為 0.13%，備抵呆帳覆蓋率為975%，資產品質方面持續維持穩健。

新光人壽10月稅後淨利20.5億元；累計稅後淨利342.7億元。在CSM持續穩定釋放與經常性投資收益的雙重挹注下，營運績效維持穩健；另因應市場環境變化審慎調整投資部位，並適時實現資本利得，進一步優化資產配置與資金運用效率。未來將持續提升經常性收益，並落實動態風險控管與最適化資產負債匹配，穩健推進各項營運策略，強化整體經營體質。保險業務動能仍維持強勁，1~10月FYP達1,123.1億，年成長29%。

台新證券10月稅後淨利1.3億元；累計稅後淨利90.8億元(含元富證券今年1月1日~4月5日獲利)，續創歷年同期新高，主係自營投資部位擴大，且證券市場指數上升、交易熱絡，致營業證券處分利益與經紀手續費收入增加。