能率創新前3季每股賺0.63元 推進智慧零組件公司併購

能率創新表示，集團布局已開始進入收成期，前3季每股盈餘（EPS）0.63元，較去年同期每股虧損的狀況轉盈，加上未來智慧零組件公司併購布局推進，集團可望逐步形成既有事業穩定貢獻、新興產業布局帶動成長的雙軌發展模式。

能率創新公布財報，前3季合併稅後淨利1.87億元，每股盈餘（EPS）0.63元，去年同期為每股虧損0.38元，營運大幅轉佳。

能率創新表示，子公司能率網通旗下深圳禮興過去以供應Canon等日系大廠的精密齒輪技術切入機器人領域，取得中國機器人業者訂單並於今年放量出貨，帶動第3季單季營業利益與稅後淨利雙雙轉正。

關係企業佳能前3季EPS 2.55元，已超越2025年全年水準，前10月營收104.83億元，年增35.7%。隨著AI視覺、光學影像及機器視覺應用需求持續發展，營運獲利逐步改善。

能率創新指出，2026年第3季營運持續維持獲利，相較去年同期虧損情況已有明顯改善，顯示營運體質及旗下事業獲利能力正逐步回升，既有事業獲利改善，加上未來智能零組件公司併購布局的推進。

展望未來，能率創新表示，將持續以產業投資及策略性併購為發展方向，聚焦AI、機器人、精密機構件及智慧製造等具長期成長潛力的產業，透過集團資源整合與新事業布局，提升整體競爭力及長期投資價值。