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海悅財報／第3季稅後純益3.44億、年增532％ EPS 2.16元
海悅（2348）13日公告，第3季稅後純益3.44億元，年增532％，每股稅後純益（EPS）2.16元；累計前三季稅後純益5.61億元，小幅年減5.8％，每股稅後純益3.22元。
海悅表示，第3季主要因台北「敦仰」、新北「A3光點」、高雄「達麗未來市」、「微笑海悅2」與「台灣隱賦」等五項建案完工交屋認列，加上代銷收入穩健挹注而受益，因此讓獲利大幅成長。
海悅表示，前三季為營建入帳「收穫期」，因產品組合改變，得營業利益11.97億元，年增5％，稅後純益5.61億元，年減幅較上半年已大幅收斂，於今年股本較去年增加，得前三季每股純益為3.22元。
海悅表示，前三季受益於營建收入貢獻，在帳上現金維持充沛之際，仍償還銀行土建融借款約27億元，大幅降低公司利息支出與財務結構優化。
展望全年，海悅表示，代銷業務接案來源無虞，第4季將陸續啟動多項指標建案，且10月代銷收入月增24.91％，期多項代銷指標建案銷售展望佳，有益於公司第4季代銷收入，加上12月啟動「達麗冶翠」完工交屋認列貢獻營收，全年營運穩健發展。
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