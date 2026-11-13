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飛捷財報／今年第3季每股純益2.72元 創同期新高紀錄

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
飛捷今年成長主要由美洲市場帶動，預計全年貢獻逾五成營收。圖／飛捷提供
飛捷今年成長主要由美洲市場帶動，預計全年貢獻逾五成營收。圖／飛捷提供

飛捷（6206）13日召開董事會，通過2026年第3季財務報告。第3季合併營收17.44億元，年增42%；毛利率44.9%，較去年同期提升2.1個百分點；每股盈餘2.72元，年增74%，為同期新高。

累計飛捷今年前三季合併營收51.36億元，年增30%；毛利率45.3%，較去年同期提升1.5個百分點；營業利益率29.2%，較去年同期提升3.4個百分點；歸屬母公司淨利12.37億元，每股盈餘8.65元，年增62%，不僅創歷史同期新高，更已超越歷年任一完整年度的每股盈餘。

飛捷今年成長主要由美洲市場帶動，預計全年貢獻逾五成營收。獲利結構方面，在關鍵零組件成本上揚的挑戰下，飛捷憑藉產品差異化優勢，並持續提高支付整合等高附加價值產品比重，帶動毛利率較去年同期提升；加上營收規模擴大，前三季營業費用率由去年同期的18.1% 降至16.1%，營業利益年增47%，獲利成長幅度明顯高於營收。10月營收5.04億元，年增48.84%，1至10月累計營收56.40億元，年增31.55%。

展望未來，董事長林大成表示，「支付整合產品是飛捷近年最重要的新產品布局，今年推出後獲得客戶肯定，目前在手訂單已超越今年全年的支付產品業績，我們對明年營收與獲利持續成長深具信心。供應鏈方面，延續今年在採購策略上累積的經驗，明年的料況已在我們的掌握之中，能夠支持客戶的出貨需求」。

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