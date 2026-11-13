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網家財報／續虧損 將認購日本二十一世紀金融科技株式會社股權

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導
PChome 24h購物。圖／PChome 24h購物提供
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網家（8044）13日公布前三季財報，營收282.02億元，年增8%；營業淨利1.87億元，較去年同期轉為獲利；歸屬母公司業主淨損2.91億元，每股淨損1.44元，則較去年同期收斂，但仍連續虧損中。

第3季營收約92.52億元，季減1%，年增8.4%；單季合併營業利益6,800萬元、稅前淨利7,863萬元及稅後淨利1,638萬元，均較去年同期由虧轉盈；歸屬母公司淨損約7,570萬元，每股淨損0.37元，較去年同期收斂。

網路家庭指出，第3季B2C營收81.04億元，年增5.1%；毛利率提升至10.2%，較去年同期增加0.3個百分點；營業損失由去年同期的1.66億元降至1.3億元，持續推進本業營運結構調整。

PChome持續深化OMO服務布局，第3季新增「隨行取」轉贈送禮功能，讓消費者可透過線上贈送咖啡、鮮食等商品，拓展跨場景服務及新客觸及機會。透過OPENPOINT點數折抵、超速配及隨行取等服務，提升會員服務便利性及平台使用黏著度。站內觀察顯示，使用OPENPOINT點數折抵及隨行取服務的消費者，相較未使用相關服務者均呈現較高的購物頻率，反映跨場景服務在會員經營上的發展潛力。

金融科技業務方面，第3季金融科技部門營收9.14億元，年增54.8%；營業利益2.39億元，年增92.5%。日本支付業者Payment For自去年第4季起納入合併報表，加上既有金融科技業務規模持續擴大，進一步挹注集團整體營運表現。

此外，為拓展多元籌資管道、提升企業信用及市場能見度，轉投資的二十一世紀金融科技株式會社（21JP）今日正式向日本東京證券交易所Growth市場遞交股票上市申請。網路家庭也同步通過將以每股780日圓（約新台幣158.25元），總金額約17.25億日圓（約新台幣3.5億元），認購二十一世紀金融科技株式會社2,211,731股普通股。網家指出，資金來源為二十一世紀數位科技近期償還公司借款3.5億元。本輪交易完成後，直接持股約 39.03%，露天約1.14%。

財報 日本 網家

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