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兆豐金獲利／自結前十月賺343.3億元、續創同期新高 EPS 2.31元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
兆豐金控前十月稅後純益343.31億元、年增12.8%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘EPS 2.31元。兆豐金控／提供
兆豐金控前十月稅後純益343.31億元、年增12.8%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘EPS 2.31元。兆豐金控／提供

兆豐金（2886）13日公告10月自結獲利，10月單月稅後純益僅有14.83億元，月減近6成，最主要是子公司兆豐證券因台股10月大跌影響，單月虧損6.6億元所致，不過，累計前十月稅後純益仍達343.31億元、年增12.8%，創歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）2.31元。

兆豐金10月單月自結獲利來看，銀行、證券、票券、產險單月獲利皆較9月衰退，其中牽動金控單月獲利最大的關鍵在於兆豐證券，受到10月股市下跌影響，自營及承銷操作獲利減少；另外，兆豐銀行單月獲利20.35億元、月減7.7%，也因財務操作收益減少，抵銷經常性盈餘增加。

兆豐金控累計前十月稅後純益343.31億元，再創歷年同期新高，整體營運維持穩健成長態勢，其中，兆豐銀行、兆豐證券累計前十月稅後純益也續創歷年同期新高。

從各子公司來看，兆豐銀行前十月稅後純益268.53億元、年增6.61%，為歷年同期新高，持續挹注集團最主要的獲利來源。其中，累計前十月利息淨收益年成長15.7%、手續費淨收益年成長22.2%。

兆豐金控第二獲利引擎為兆豐證券。兆豐證券前十月稅後純益43.67億元、年增131.4%，創歷年同期新高。主要是因今年台股成交量能提升，融資及不限用途借貸餘額同步增加，帶動經紀手續費收入及利息收入分別成長103%及51%，另外，自營及承銷業務獲利也明顯提升。

除了銀行及證券外，兆豐票券及兆豐產險今年以來表現也穩健成長。兆豐票券前十月累計稅後純益26.94億元，年增27.61%；兆豐產險前十月累計稅後純益9億元，年增14.23%。

其中，兆豐票券因台幣債券部位利差提升，利息淨收益增加；票券承銷量也有所增加，帶動手續費淨收益，此外，股利收入也貢獻票券子公司獲利來源。

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